Очевидно, что пандемия и связанные с ней ограничительные меры повлияли не только на экономику в целом, но и на отдельные сферы, в частности, рынок недвижимости. Аналитики недвижимого рынка считают, что продолжающиеся вспышки коронавирусной инфекции в мире повлияли на объемы продаж, при этом цены остаются в значительной степени устойчивыми.

При этом лето традиционное время спада в сегменте аренды. Сегодня рента жилья в целом не так востребована из-за отъезда студентов в регионы. Соответственно на столичном рынке съемных квартир фиксируется характерный для лета спад спроса и цен, отметил # исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана Эльнур Азадов.

По его словам, в сегменте съема коммерческой недвижимости в прошлом году наблюдалась стагнация, вызванная ковидными ограничениями на работу магазинов, общепита и прочего бизнеса. Смягчение ограничений привело к активизации этой сферы. В то же время стабилизировались цены на дачные участки и жилье, несколько поднялись в цене небольшие земельные участки и дачи, расположенные не просто за городом, а поближе к морю. Кроме того, говорит Азадов, за последний год выросло предложение на рынке загородной недвижимости, однако спрос в этом сегменте, напротив, понизился:

«Положение по аренде загородной недвижимости заметно отличается от прошлогоднего бума: клиентов стало меньше, предложение увеличилось, а цены упали незначительно. Участники рынка уверяют, что у покупателей нет особых тревог по поводу введения новых ограничений. Жесткий карантин больше не гонит горожан из тесных квартир в объятия морской стихии – за время пандемии многие лишились прежних доходов и избегают дополнительных трат. Даже если это расходы на заманчивый морской отдых, обещающий массу впечатлений – ласковое солнце, горячий песок и теплые волны Каспия. К тому же сезон отпусков в частном секторе даже не начинался. Работодатели не спешат отпускать своих сотрудников, ведь во время карантина многие частные организации не функционировали».

По мнению аналитиков рынка, за время пандемии происходит процесс упрощения предложения. Льготная ипотека во многом играет на это, ведь покупатель за последний год богаче не стал, поэтому такие меры социальной поддержки стимулируют в первую очередь низкобюджетный спрос на простое, недорогое социальное жилье. С другой стороны, говорить о том, что он находится в упадке, нельзя. Рынок недвижимости – это отражение состояния экономики. Невозможно получить какой-то качественный прорыв, когда реальные доходы населения во время карантина не растут, а снижаются.

В свете этого тенденция растущего интереса граждан к ипотечному кредитованию во многом диктуется всплеском спроса на бюджетные квартиры, строящиеся в рамках социально ориентированного проекта «Льготное жилье» в Ясамальском районе и поселке Говсан Сураханского района столицы. Главной целью создания социального жилищного фонда является решение проблем в этой сфере малообеспеченного населения с последующим улучшением социального благосостояния страны в целом. По словам собеседника, бюджетное жилье реализуется по сравнительно невысоким ценам, и граждане смогут приобретать его в рассрочку с длительным периодом погашения, по низкопроцентному кредиту.

Между тем смягчение карантина привело к подорожанию жилой недвижимости. Касаясь причин дорожающего предложения, эксперт недвижимого рынка Эльнур Фарзалиев обратил внимание на тенденцию уменьшения свободных земельных площадей под первичный жилой фонд. Кроме того, дорожают строительные материалы, говорит он. По некоторым данным, процесс роста цен на строительный ассортимент произошел из-за пандемии коронавируса. Ведь, несмотря на повсеместный локдаун, стройки практически не останавливались, чего не скажешь о производителях и перевозчиках. В результате обусловленный этим дефицит запустил маховик ценового роста, при этом известно, что возросшие однажды цены в нашей стране, как правило, не понижаются.