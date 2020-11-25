Пандемия наложила свой отпечаток на сферу трудовой миграции

Пандемия коронавируса, падение цен на нефть и глобальный экономический кризис существенно ухудшили ситуацию на мировом трудовом рынке. Азербайджан, конечно, не остался в стороне от общемировой тенденции.

В таких условиях особенно важно, чтобы на рынке занятости приоритет отдавался отечественным кадрам, а не трудовым мигрантам.

Изменения в утвержденной квоте трудовой миграции на этот год и предложения по трудовой квоте на следующий год на днях были обсуждены на заседании Комиссии, созданной для подготовки предложений по установлению квот на трудовую миграцию и координации работы в этой сфере. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В нашей стране стремятся создать благоприятные условия для жизни и работы мигрантов. Но основная цель – защита внутреннего рынка труда, а также обеспечение эффективного использования местных трудовых ресурсов. Важно, чтобы имеющиеся вакансии использовались в первую очередь для найма отечественной рабочей силы.

Учредитель Евразийской платформы миграционных инициатив, председатель Общественного Совета при Государственной миграционной службе Азербайджанской республики Азер Аллахверанов заявил # о том, что благодаря ежегодному росту количества квалифицированных специалистов в стране потребности отечественного трудового рынка в основном удовлетворяются за счет местных кадров. Квоты на трудовых мигрантов распространяются только на те сферы, в которых действительно имеется потребность в иностранной рабочей силе.

По его словам, вряд ли можно ждать существенных изменений в плане статистических показателей по квотам для трудовых мигрантов в следующем году. Это связано с тем, что есть определенный механизм предоставления квот. Обычно до августа месяца предоставляются прогнозы по тем или иным вакансиям, сферам экономики, где могут быть привлечены иностранные работники. Когда делаются прогнозы, изучается динамика, а также те программы экономической направленности, которые разрабатываются с учетом событий следующего года.

«С января следующего года будут привлекаться трудовые мигранты в соответствии с показателями, которые нашли свое отражение в статистических данных по квотам на данный год. Вообще, показатели за последние три-пять лет достаточно стабильны. Это с одной стороны. С другой стороны пандемия и связанное с ней закрытие границ наложили свой отпечаток на то, как будет реализовываться политика в сфере трудовой миграции. Привлекать иностранцев по трудовой визе с юридической точки зрения возможно, но с практической, с учетом сегодняшних условий, это сопряжено с большими сложностями. Та тенденция, которая имеет место сегодня, скорее всего, сохранится в первой половине 2021 года. Но все зависит от того, как будет развиваться ситуация дальше — во второй половине 2021 года», – сказал эксперт.

Аллахверанов прокомментировал также информацию о том, что в январе-октябре 2020 года в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число поездок в Азербайджан из Турции с целью трудоустройства.

По его словам, сейчас въезд в страну сопряжен с рядом ограничений, и, возможно, в данном случае речь о гражданах Турции, находящихся на территории Азербайджана, которые вынуждены были задержаться здесь в силу каких-то обстоятельств. Некоторая часть из них, не выехав на Родину, смогла устроиться здесь на работу.

«Квота распространяется на тех, кто приехал в страну по трудовой визе, но есть определенные направления в сфере экономики, например, предоставление услуг, где иностранцы регистрируются в системе индивидуального учета министерства труда и социальной защиты. В общих показателях официальных структур сравнивают окончательные статистические данные, оттуда может быть и прирост», – говорит эксперт.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что если бизнес-сектор приглашает нужных ему специалистов из-за рубежа, то ограничивать его количественными барьерами ни к чему.

Если говорить о ситуации с трудовыми мигрантами до пандемии, то, по его словам, таковых было много из Туркменистана.

«Скорее всего, после того, как пандемия пойдет на убыль, и откроются границы, эта тенденция продолжится. Из Средней Азии, – считает экономист, – в нашу страну на заработки может приехать больше мигрантов, чем раньше. В этом случае стоит ввести четкие обоснования для приглашения на работу из-за границы. Подобная практика нормальна. Это не столько ограничение, сколько выяснение причин, по которым работодателям нужен работник из-за границы».