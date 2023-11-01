Интервью # с учителем русского и азербайджанского языков в языковом центре муниципалитета Худдинге (Стокгольм) Сабиной Мамедовой:

— Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Я родилась в Баку, училась в Азербайджанском педагогическом институте имени Ахундова, сейчас это Бакинский славянский университет. По специальности я учитель русского языка и литературы. В Швеции моя семья проживает свыше 20 лет. Муж поехал по работе в Швецию. По контракту он должен был 2 года работать в Швеции, и я думала, что мы в скором времени вернемся в Баку. Моей старшей дочери тогда было 5 лет, и мы полагали, что когда она пойдет в школу, то мы уже вернемся в Азербайджан. После у нас родилась еще одна дочь. Мы решили, что вернемся через два года в Баку. Но планы поменялись, и мы основались в Швеции. Мы очень скучаем по родине, отмечаем все праздники.

Сейчас у меня уже трое дочерей. Моя старшая дочь пошла по моим стопам и является преподавательницей начальных классов, средняя дочь поступила на юридический факультет Стокгольмского университета, а младшая – еще учится в средней школе.

— Как складывалась ваша жизнь в Швеции?

— После переезда в Швецию я устроилась на работу преподавателем русского языка. Вначале я ходила в эту школу, чтобы изучать шведский язык, а после руководство учебного заведения, присмотревшись ко мне, решило взять меня на работу. Вторая моя работа была учителем азербайджанского языка. В Швеции существует следующая практика: если в какой-то конкретной коммуне есть минимум 5 учеников, то им ищут учителя родного языка. Поэтому у меня появились часы работы в двух школах.

С 2010 года я работаю учителем азербайджанского и русского языков в муниципальной школе. У меня была большая конкуренция по русскому языку. Многие русские мамы даже звонили в школу и возмущались тем, что азербайджанка будет учить их детей русскому языку. Но мой опыт и знания превысили это негодование. Русские мамы даже переводят своих детей ко мне в класс.

— Издаются ли в Швеции учебные пособия по изучению азербайджанского языка?

— В Швеции не продают учебников по изучению азербайджанского языка. До пандемии я часто ездила в Баку и постоянно привозила в Швецию с собой учебники. Предоставляла руководству школы чеки и мне оплачивали стоимость приобретенных для учебного заведения книг. Но, в любом случае, эти учебники нужно адаптировать под обучение в шведской школе и мне это удается. В связи с этим я планирую создать свой учебник по изучению азербайджанского языка.

— Насколько шведское общество информировано об Азербайджане?

— Сейчас в Швеции более-менее наслышаны об Азербайджане. Дали о себе знать проведение «Евровидения», на котором выиграла шведская певица, а также проведение «Формулы-1». А 20 лет назад большинство шведов даже не знали, где на карте мира расположен Азербайджан. Сейчас стало проще говорить о нашей родине. Долгие годы армяне негативно высказывались о нашей стране и нам нужно убрать этот отпечаток, наложенный ими на шведское общество об Азербайджане.

Помню, как на День языка, который отмечают в мире 21 февраля, я решила рассказать в школе об Азербайджане. После ко мне подходили мои коллеги, а их очень много из разных стран, включая африканские. И они с удивлением переспрашивали меня многие вещи об Азербайджане. Этот пример я привела с целью того, что нужно постоянно рекламировать нашу страну со всех площадок.

— И на днях вы стали лучшим учителем года в Швеции…

— Да, на днях меня номинировали как лучшего педагога года. В Швеции раз в год проводится электронное голосование, в котором ученики, их родители и сами учителя могут выбрать лучших педагогов школы. В коммуне Худдинге были номинированы 2500 учителей, из которых в финал вышли всего 5 человек, включая меня. Я не получила первое место, но меня премировали денежной премией. Считаю это очень большим шагом в моей карьере.

— Участвуете ли вы в деятельности азербайджанской диаспоры?

— Я состою уже насколько лет в Конгрессе азербайджанцев Швеции. После нашей победы и возвращения Карабаха перед всей азербайджанской диаспорой стоит главенствующая задача закрепить эту победу в информационное поле.

Активную поддержку диаспоре оказывает посол Азербайджана Заур Ахмедов, который очень большое внимание уделяет работе с нами, периодически посещает наши мероприятия.