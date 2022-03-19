15 марта ПАСЕ одобрила поправку, официально признающую Приднестровье зоной российской оккупации. Президент Молдовы Майя Санду сразу после этого напомнила, что Кишинев всегда требовал вывода российских войск и настроен на дипломатическое решение вопроса.

Об этом сообщает NewsMaker.

«Молдова четко дала понять, что Россия играет значительную роль во всем, что связано с приднестровским конфликтом. Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному разрешению этого конфликта и сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение», — заявила Санду на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Сепаратисты в Тирасполе тут же ответили, что «любые выпады против миротворческой операции на Днестре носят крайне деструктивный характер».

А сегодня днем посольство Российской Федерации в Молдове распространило специальное обращение к проживающим или находящимся на территории республики гражданам РФ и российским соотечественникам.

«В связи с участившимися случаями дискриминации на национальной, языковой, культурной, религиозной и иной основе, а также совершении действий насильственного характера или действий, несущих угрозу жизни и здоровью, Вы можете обращаться на адрес электронной почты Посольства [email protected]», — говорится в сообщении посольства России. Ни о каких конкретных случаях при этом не сообщалось.

Не правда ли, это смахивает на подготовку к какой-то провокации?

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сразу же прокомментировало это сообщение. В МИД назвали этот пост «не способствующим атмосфере спокойствия в обществе» и призвали воздержаться от подобных жестов.

Пресс-секретарь МИД Даниел Водэ отметил, что в Молдове гарантируются и соблюдаются права всех жителей, а в стране в мире и согласии живут все люди, независимо от их этнического происхождения.

«Подчеркнем, что в нашей стране гарантируются и соблюдаются права всех жителей, а Молдова — образцовая страна в регионе, где мирно и безопасно живут все ее жители, независимо от их этнического происхождения. Сообщаем, что не было зарегистрировано ни одного случая дискриминации, особенно по критериям этнической принадлежности. Молдова руководствуется европейскими механизмами предотвращения дискриминации», — заявил Водэ.

Ситуацию прокомментировала президент Молдовы Майя Санду. Отвечая на вопрос журналистов на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, она заявила, что каждый гражданин, независимо от языка, на котором он говорит, чувствует себя в Молдове в безопасности.

«Все граждане Молдовы, независимо от того, говорят ли они на румынском или русском языке, могут чувствовать себя в безопасности в Молдове. И мы работаем ради безопасности и благополучия каждого гражданина. С первых дней этой войны мы призывали к единству, мы призывали не позволять языку ненависти разделять нас. И я благодарю всех людей, которые последовали этому призыву и внесли свой вклад в сохранение единства. Молдова уважает права человека, прилагает все усилия для того, чтобы каждый гражданин, независимо от того, на каком языке он говорит, чувствовал себя в безопасности здесь, у себя дома», — сказала президент.

Кажется, Россия мутит воду и в Молдове. Такое ощущение, что «на всякий случай» создаются «поводы», по которым можно было бы устроить нападение и на эту страну.

Эти риски прокомментировал # Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев):

— Что касается Приднестровья, власти этого региона, как и МИД России, как пророссийские партии в Кишиневе, лукавят. Когда речь идет об оккупантах, то имеются ввиду не миротворцы, а российский военный контингент, который был в Молдове (Приднестровский регион) еще до появления миротворцев. А в отношении того, что ПАСЕ признал этот регион «зоной российской оккупации», то тут также нет особой новизны. Руководство Молдовы уже давно и на разных уровнях поднимает эту проблему.

Теперь что касается проблемы «дискриминации русских» и заявления посольства РФ в Молдове. После того, как Путин заявил, что в мире «началось гонение на русских» (сравнил с евреями), следовало ожидать чего-то подобного.

Зачем они это делают?

Может для внутреннего потребления, с целью разжигания вражды к другим странам и народам. А может быть, это набор материалов и поводов для новых «военных спецопераций».

В любом случае, гражданам Молдовы нужно понять, что пока в России Путин у власти, нам нужно держаться подальше от этой страны. И самое главное, ускорить процесс евроинтеграции. Там будущее Молдовы.