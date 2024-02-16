Действующая администрация США активно противодействует России и намерена продолжать это делать.

Таким образом координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что Москве комфортнее работать с нынешним главой государства Джо Байденом на посту президента США.

Также Кирби посоветовал России и ее президенту Владимиру Путину «держаться подальше» от выборов в США в ноябре 2024 года. «Я думаю, господин Путин прекрасно знает о том, что делает эта администрация для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России во всем мире и, конечно же, тому, что она совершает на территории Украины… и господину Путину следует держаться подальше от наших выборов,» — призвал американский чиновник. (CNN)