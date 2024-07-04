В Белом доме отрицают сомнения президента США Джо Байдена относительно его дальнейшего участия в президентской гонке перед запланированными на ноябрь выборами. В среду, 3 июля, представитель Белого дома опроверг соответствующее сообщение газеты The New York Times, назвав его «абсолютно ложным».

«Если The New York Times предоставило бы нам больше семи минут времени, чтобы это прокомментировать, мы бы им тоже об этом сказали», — указал он.

Ранее в тот же день американская газета сообщила, что 81-летний Байден обсудил с одним из своих «ключевых соратников» возможность выхода из президентской гонки после крайне неудачных теледебатов с вероятным соперником Дональдом Трампом. По словам этого неназванного союзника, Байден сообщил ему, что знает о возможности провала своей кандидатуры, если он не сможет в ближайшие дни убедить общественность в своей пригодности в этом качестве.

При этом среди ближайших публичных выступлений Байдена — интервью телеканалу ABC News 5 июля, предвыборные мероприятия в Висконсине и Пенсильвании. Байден понимает, что для сохранения его шансов на дальнейшее участие в предвыборной борьбе ему необходимо убедительно на них выступить, отмечается далее.

Разговор с соратником является первым признаком того, что Байден серьезно задумывается над тем, стоит ли продолжать свое участие в президентской гонке, резюмирует газета. Кроме того, The New York Times цитирует еще одного советника действующего президента США. Он заявил, что Байден «прекрасно осознает стоящие перед ним политические проблемы». (DW)