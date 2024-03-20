Вашингтонская администрация отрицает, что госсекретарь США Энтони Блинкен выступил против публикации заявления Группы семи (G7) с осуждением прошедших в РФ президентских выборов.

«Я не видел это сообщение. И я не считаю, что оно достоверно. Мы сделали ряд шагов в тесной координации с партнерами по Группе семи и самостоятельно, чтобы призвать к ответу РФ за ее действия и за посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. Он прокомментировал по просьбе журналиста публикацию в газете La Repubblica.

Это издание со ссылкой на источники сообщило, что Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи с осуждением прошедших в РФ президентских выборов, подготовленный председательствующей в ней Италией. По версии газеты, это решение госсекретаря было продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться американские выборы в ноябре.

Как заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник на брифинге, реальность заключается в том, что Владимир Путин одержал победу на президентских выборах в России. По словам Салливана, США будут действовать исходя из этого. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что «Путин, очевидно, является лидером России». Как сообщил ранее Пател, американская администрация понимает, что Путин победил на президентских выборах в России, но не собирается направлять ему поздравления.