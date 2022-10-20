Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза. Об этом он сказал на собрании европейских социал-демократов, сообщает Tagesschau.

Расширенный ЕС сможет лучше повлиять на мировые дела, считает Шольц.

«ЕС, в состав которого входят 27, 30, 36 государств, а также более 500 миллионов свободных и равноправных граждан, может еще сильнее усилить свое влияние в мире», – заявил Шольц.

В настоящее время в состав Евросоюза входят 27 членов.

«Я предан расширению ЕС. Дальнейшее расширение ЕС на восток – победа для всех нас», — сказал он.

С момента вступления в должность Шольц сделал расширение Европейского Союза одним из основных направлений своей внешней политики. Она приобрела еще большую актуальность после вторжения России в Украину, которая в начале лета стала кандидатом на вступление в ЕС.

В то же время канцлер Германии убежден, что кандидаты на вступление, такие, как Украина, Молдова, страны Западных Балкан и, в будущем, Грузия, должны соответствовать критериям вступления.

Тут интересно, насколько верна позиция Шольца о пользе расширения ЕС на восток? Это действительно способно усилить влияние ЕС на мировой арене? Может ли взять верх позиция Шольца в политических элитах ЕС, согласится ли с ней большинство?

На эти вопросы # ответили известные иностранные аналитики.

Руководитель программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям, доктор Штефан Майстер (Берлин) думает, что всё это зависит от условий расширения, реформ ЕС.

«Но я также считаю, что альтернативы дальнейшему расширению нет. Существует конкуренция за сферы влияния в Европе, и ЕС создает стабильность и процветание посредством расширения. Я думаю, что страны Востока, которые соответствуют критериям, должны иметь возможность присоединиться к нему.

Но нам нужен другой ЕС, более гибкий в принятии решений, и нам нужны разные виды интеграции, не все могут интегрироваться во всё одновременно. Какие-то страны не будут входить в Шенген, какие-то в еврозону, какие-то войдут в общий рынок, какие-то в энергетический союз. Поэтому я думаю, что это будет другой ЕС, из которого можно будет исключать страны, несогласные с его основными принципами», — сказал доктор Майстер.

Если все будет хорошо, это укрепит ЕС, потому что такие страны, как Украина, приносят с собой большой рынок, возможности для зеленой энергетики и сельского хозяйства. Но вопрос в том, действительно ли эти страны проводят реформы и способны ли они внести свой вклад в укрепление ЕС? Многое касается принятия решений и способности ЕС действовать. Это нужно улучшить, полагает эксперт.

«Я думаю, что многие страны ЕС едины в вопросе условий расширения. Если, как описано выше, в свете войны России против Украины они согласятся, что безопасность, геополитика и стабильность могут быть достигнуты за счет расширения. Но при этом будут сохраняться различия между южными и северными странами, а самые сильные сторонники ЕС будут на Востоке. Но даже Макрон, кажется, поддерживает политику расширения ЕС», — говорит Майстер.

Эксперт по восточноевропейскому пространству Вадим Дубнов (Прага) думает, что это попытка Германии и Шольца заявить о себе как лидере новой повестки «построссийской Европы», и это в какой-то степени ответ Меркель. «Довольно беспроигрышный, так как при таком победном звучании и даже при ускорении поставок Украине главное по сути в этом заявлении — быстрое расширение все равно невозможно, хотя, конечно, мы обеими руками «за», и надо строить мир без оглядки на Россию.

Так что, на мой взгляд, это скорее признак того, что эта повестка готовится, и Шольц пытается застолбить свое место, в том числе и в ответ на внутреннюю критику. Но в сущностном смысле нового не сказано», — отметил Дубнов.