Ожидать мирного соглашения не приходится, таким мнением комментируя последние процессы вокруг карабахского конфликта поделился с # политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, мирное соглашение для Азербайджана – это не аморфный документ, который можно интерпретировать по-своему.

«Оно должно подводить черту под прошлое. Армянская сторона видит какой-то общий документ с общими формулировками. Нам такой документ не нужен. Какой смысл подписывать договор, который заранее не предусматривает выполнения. Армения должна полностью отказаться от притязаний на Азербайджан и от вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Не поднимать вопрос с карабахскими армянами и другие вопросы. В рамках мирного договора они должны брать на себя такие обязательства», — отмечает эксперт.

По словам аналитика, после подписания же мирного договора ни о каких переговорах больше речи не должно идти.

Однако сейчас наблюдается определенная активность вокруг переговорного процесса, 24-го ноября в Баку был с официальным визитом Ховаев, а 25-го числа президент Алиев заявил о том, что армянская сторона ставит невыполнимое условие переговоров для Азербайджана, а затем Тойво Клаар обсуждал в Баку этот вопрос и в своем твите он заявил, что Азербайджан не отказывается от европейского посредничества и готов продолжать переговоры в Брюсселе.

«Переговоры вошли в тупик», — считает эксперт, добавив, что благодаря Франции переговоры на брюссельской площадке застопорились, их практически нет.

«С другой стороны, мы видим активность России и США. Азербайджан дает понять, что уберите Макрона и мы будем проводить переговоры на брюссельской площадке. Шарль Мишель сможет убрать Макрона? Вот в чем вопрос», — задается вопросом аналитик.

Политолог также добавил, что на встрече с Филипом Рикером Ильхам Алиев высоко оценил посредничество США и передал привет Блинкену, что говорит о том, что азербайджанская сторона рассматривает американское посредничество положительно.

«На этом фоне глава МИД Армении заявил о том, что Азербайджан передал Армении документ мирного соглашения, мы пока не знаем, что оно из себя представляет, но можно предположить, что есть какое-то движение в этом направлении. Армянская сторона пытается не показывать себя как сторону, которая реально торпедирует переговорный процесс. Но если брать концептуально, то переговорный процесс в реальности приостановлен», — добавил он.

По мнению эксперта, сепаратисты ведут себя нагло при миротворцах, что вызывает опасность для региона.

«Мы видим, как себя нагло ведут сепаратистские формирования и для Баку это недопустимо. Они внаглую около миротворцев создают какие-то посты. Для Баку они являются незаконными бандформированиями, а значит законными целями для уничтожения азербайджанской армией. Какие могут быть посты у этих бандформирований? Создается военная напряженность со всеми рисками к эскалации», — резюмировал он.