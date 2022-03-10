Европейский Союз готовится рассмотреть заявки Украины, Молдовы и Грузии на вступление в ЕС.

Согласно информации действующего председателя Евросоюза — Франции, минувшим вечером послы стран-членов ЕС достигли договоренности по необходимости рассмотрения заявок 3 стран на уровне Еврокомиссии, что станет первым техническим шагом обсуждения обращений.

Конечным пунктом длительного процесса станет принятие итогового политического решения по принятию стран в Евросоюз, для чего требуется одобрение всех стран-участниц.

Вместе с тем, в последние годы ряд стран ЕС заявляли, что не приветствуют расширение союза. В этой связи прогнозируется, что Еврокомиссия может предложить трем странам в качестве «альтернативы» статус «привилегированных партнеров», сообщает Anadolu.

Понятно, что если заявки постсоветской тройки на вступление в ЕС будут одобрены всеми странами, они должны будут соответствовать критериям ЕС с точки зрения экономики и политики. На это потребуется время.

Однако, как мы видим, в связи с этой войной отношение к вопросу в ЕС сейчас резко изменилось в лучшую сторону.

Ожидается, что заявки трех стран будут обсуждаться лидерами стран Евросоюза в Версальском дворце 10-11 марта. И можно надеяться, что на этой встрече будет дан весьма позитивный сигнал для Украины, Грузии и Молдовы. Первое, что приходит в голову в новых условиях, добавит ли ожидаемый статус кандидата в члены ЕС большей защищенности этим трем странам на фоне аппетитов агрессора-России? Что он изменит? Станет ли Брюссель помогать этим государствам защитить свою независимость в случае конкретной угрозы со стороны Москвы в будущем?

На эти вопросы # ответили известные зарубежные эксперты.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— ЕС готов начинать рассмотрение заявок Грузии, Молдовы и Украины на вступление в ЕС. Судя по предварительной реакции, правящие органы ЕС и отдельные страны-члены положительно относятся к данным заявкам, что в ситуации, когда Украина борется против российской агрессии, имеет большое символическое значение. Сам процесс вступления, однако, будет длительным. Существует целый пакет политических, правовых и экономических требований, который должен быть выполнен до принятия этих стран в члены ЕС.

Не уверен, что статус кандидата в члены ЕС обеспечит этим трем странам большую защищенность от возможной (относительно Украины, новой) агрессии со стороны России. ЕС не военный союз, не НАТО, и сегодняшний горький опыт показывает, что Путин не чурается жестокой военной агрессии для достижения своих целей. Одна лишь военная мощь может его остановить. А путь к членству в НАТО для Грузии и Украины (Молдова по своей конституции нейтральная страна) еще более кремнист, чем путь в ЕС. Многое, однако, будет зависеть от исхода войны в Украине. Европа будет другой, мир будет другим, и, надеюсь, Россия будет другой, без Путина и его сообщников.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— Не секрет, что Украина, Грузия и Молдова уже давно борются за этот статус. От остальных постсоветских стран их отличали прозападные устремления, что и стало главной причиной гибридной и прямой агрессии, осуществленной против них Россией. Конечно, события в Украине сделали этот вопрос актуальным, и у этих стран появился реальный шанс стать частью большой европейской семьи. Однако надо признать, что судьба этого процесса во многом зависит и от исхода нынешней военной кампании: если Украина выдержит и выиграет эту войну, то она станет своеобразным локомотивом всего этого исторического процесса. Членство в ЕС вместе с экономическим процветанием означает и большую безопасность, и стабильность. В таком случае ни Россия, ни какая-либо другая страна не осмелится посягнуть на суверенитет этих стран. Выбор сделан, и он окончательный. Более того, последние события еще раз убедили нас в безальтернативности взятого курса. Украина, Грузия и Молдова станут членами ЕС.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы (Киев):

— Этот статус вряд ли серьезно повлияет на защищенность, скорее он откроет новые возможности экономического взаимодействия. Хотя я бы на месте ЕС ограничился только Украиной и Молдовой. А по Грузии принимал бы решение только после присоединения ее ко всему пакету антироссийских санкций со стороны ЕС.