Россияне не представляют другой жизни без нынешней политической системы, поэтому она там довольно таки стабильная, считает глава ГУР.

Его слова приводит unian.net,

Об этом в интервью Наталье Мосейчук сказал руководитель ГУР Кирилл Буданов.

«Российская Федерация по своему устройству очень сильно отличается от Украины. Нельзя сравнивать. Поэтому ситуация, при которой все точно знают, кто отдал приказ [на устранение] и кто что сделал, возможно, даже были свидетелями, — будут с каменным лицом выходить и выполнять свою роль. Просто так, как написано, как говорится, «по протоколу», — сказал он.

На вопрос, не говорит ли это о разъединении, трещинах во власти России, начальник ГУР заметил: «Нет, к сожалению… Мне неприятно это говорить, а всем, наверное, будет неприятно слышать: их система довольно крепкая и стрессоустойчивая».

На уточнение, такая ли она крепкая, как и здоровье Путина, Буданов отметил: «Нет, здоровье хуже, чем его система. Но с уходом самого лидера российского государства там ничего не изменится. Они выстроили систему так, что все последующие, следующий преемник, как минимум, будет находиться в той же парадигме».

На вопрос об операции «Преемник» и её актуальности, начальник ГУР отметил, что система власти в России подготовилась полностью.

«У них все подготовлено. То, что они меняют эти кандидатуры, — да. Но в этом же и есть вся проблема, что концептуально всё просчитано. И преемник, который из-за стечения каких-либо обстоятельств, к примеру, сейчас приходит, он ничего не изменит. Всё будет двигаться именно так, как и было. С корректировками, но небольшими», — сказал Буданов.