В Кыргызстане пресечена попытка организации массовых беспорядков и последующего госпереворота. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

«В целях обеспечения безопасности, защиты конституционного строя и гражданских прав от посягательств и нарушений выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота», — говорится в информации ведомства.

Согласно дальнейшим сведениям, установлены и задержаны все участники группы, намеревавшейся осуществить эти планы, один из которых находится, предположительно, в ОАЭ.

«Указанная группа в целях реализации своих намерений запланировала снять фейковый провокационный видеоролик с обращением кыргызской избитой полуобнаженной девушки, над которой якобы надругались иностранные граждане», — говорится в заявлении ведомства.

Отснятый видеоролик, как пояснили в ГКНБ, был призван затронуть «национальные патриотические чувства» и спровоцировать представителей «неорганизованной молодежи страны». Затем в дело должны были вступить «специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием», которые планировали спровоцировать драки и погромы «в местах работы и жительства иностранцев». Всё по аналогии с погромами в мае 2024 года, когда в Бишкеке нападениям подверглись граждане из стран Юго-Восточной Азии.

«Аналогичные провокации планировались в отношении граждан Кыргызской Республики и представителей правоохранительных органов с последующими массовыми беспорядками. Все эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых так называемой оппозицией», — рассказали в ГКНБ.

Сообщается, что кыргызские спецслужбы уже располагают информацией о том, что «общая организация» провокационных действий «проводилась дистанционно» из-за пределов страны.

«В настоящее время ведется работа по поимке организаторов. Таким образом, ГКНБ в результате проведенных мероприятий пресечена попытка организации массовых беспорядков на финальном этапе подготовки и реализации указанных планов», — подчеркивается в сообщении.

Имена и фамилии задержанных в интересах следствия не озвучиваются.

Интересно, какие именно силы стоят за этими опасными и деструктивными действиями? Кто заинтересован в дестабилизации обстановки в одном из тюркских государств? Кому-то явно не по душе действующая власть. Может, это радикальные исламисты? Или прокси каких-то других внешних сил? Что тут можно предположить?

О том, какой видится им эта ситуация, рассказали «Зеркало» кыргызские аналитики.

Политолог, эксперт по региональной безопасности, бывший дипломат Марс Сариев отметил, что да, на самом деле спецслужбы Кыргызстана разоблачили деструктивные группы, которые пытались дестабилизировать ситуацию в стране. «При этом они использовали опыт беспорядков, которые произошли ранее в отношении иностранных граждан – пакистанцев, индийцев и других мигрантов, которые находились в Бишкеке. Этот опыт был изучен. Я думаю, что и в том первом случае была попытка каким-то образом спровоцировать беспорядки с прицелом на госпереворот. Это был своего рода пробный сценарий. Тогда на Тик-Токе и в Ютубе был запущен видеоролик, в котором якобы граждане Египта избивали кыргызского парня. Это вызвало волну возмущения и неконтролируемые действия со стороны кыргызской молодежи. Я думаю, что этот опыт был учтен.

Весна, тепло — это такое время, когда в молодежной среде легко спровоцировать очень опасные ситуации. Этим могут воспользоваться те, кто может быть заинтересован в дестабилизации в стране.

Я думаю, что правоохранительные органы раскроют все эти планы и дадут им точную оценку, потому что вся информация у них есть.

Со своей стороны могу отметить, что настораживает несколько моментов. Например, один из них такой факт — Россия намерена депортировать к началу мая около 100 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана. Представляете, если 100 тысяч мигрантов одномоментно начнут прибывать в мае в небольшую республику — это явная дестабилизация.

Второй факт — Конституционный суд Кыргызстана начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего президента Бакиева, и постановил, что он может приехать в страну и дать показания. Но мы знаем, что Бакиев находится сейчас в Минске, и его приезд однозначно спровоцирует дестабилизацию в стране.

Есть и другие факторы, наводящие на размышления. Например, сейчас в стране идет очень сильная кампания по борьбе с коррупцией. Из-за чего среди представителей состоятельных слоев уже очень много недовольных. Это люди из тех элит, которые обогатились на прихватизации начала 90-х годов. Сейчас вот конфисковываются их объекты, земельные участки. В общем, идет очень большая кампания, и это тоже может вызвать недовольство части элиты, которым могут воспользоваться внешние игроки», — рассказал спец в области безопасности.

Поэтому, считает он, сейчас пока рано говорить о том, какие именно силы являются заказчиком описываемого. «Известно, например, заявление руководителя спецслужб Кыргызстана, главы ГКНБ Камчибека Ташиева, который сказал, что появление Бакиева в Бишкеке даже для участия в судебном процессе сразу вызовет его арест. Таким образом, Ташиев охладил ситуацию, которая стала накаляться в связи с решением Конституционного суда. Этот суд у нас независим от действующей власти, поэтому он может принимать юридические решения свободно и самостоятельно. Но спецслужбы в лице Ташиева высказали позицию власти.

В общем, сейчас сказать однозначно, кто именно и целенаправленно намерен дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане, трудно. Но во всяком случае, могут быть использованы и деструктивные элементы, и спящие подпольные ячейки исламских радикалов, и молодежь, которая может поддаться эмоциональному взрыву как в прошлый раз.

Поэтому ситуация неоднозначная, но во всяком случае, хотя бы два указанных фактора явно могут вызвать дестабилизацию — это приезд сотен тысяч мигрантов и приезд Бакиева в Кыргызстан для участия в судебном процесса.

То есть, сейчас делать выводы рано, но я думаю, что компетентные органы действующей власти отслеживают ситуацию и не дадут реализовать негативный сценарий развития событий в стране», — уверен аналитик.

«Еще хотел бы добавить интересный факт, — отметил он. «После самаркандского саммита в формате Европейский Союз-Центральная Азия явно наметился дрейф Центральной Азии в сторону Европы. То есть, получается в сторону Запада. И это, конечно, не может не беспокоить глобальных акторов с противоположной стороны», — заключил Сариев.

Политический обозреватель, доктор исторических наук, профессор Аскар Джакишев (Бишкек) отмечает, что на постсоветском пространстве Кыргызстан является одним из неустойчивых государственных образований. «Причиной тому ряд факторов, а именно, неспособность и даже нежелание политических групп, приходящих к власти, выстроить в стране демократическую систему управления, основанную на конструктивном сотрудничестве с политическими партиями, гражданским обществом и СМИ. С каждым очередным государственным переворотом, под лозунгами борьбы за демократические права и свободы, очередная власть вновь скатывается к авторитарному правлению, преследованию представителей гражданского общества и СМИ, что еще ниже опускает уровень доверия в обществе к государственным институтам. Как результат, часть общества, особенно молодежь, ищет иные пути реализации своих помыслов и устремлений. Примерно с 2017 года, в период президентства Жээнбекова, молодежь все более уходит в лоно религиозных убеждений, национальной обособленности, что крайне чревато в пока еще многонациональной республике, где проживают представители свыше 70 национальностей», — рассказал профессор.

Таким образом, говорит он, здесь наложение целого ряда негативных факторов, а именно: национальная обособленность кыргызской молодежи, с претензией на национальную исключительность, влияние радикального ислама, безработица и бедность.

«И всё это ищет причину и виновных в своей социальной неустроенности, что используется радикальными исламистами как внутри, так и за пределами Кыргызстана для организации в республике массовых беспорядков и свержения существующей власти. Запалом для начала такой акции должно было стать нападение на иностранных граждан из Пакистана, Индии и Бангладеш, с последующим захватом государственной власти. Похожая попытка захвата госвласти была предпринята в 2021 году в Казахстане, в Алматы, которая началась из-за неправильных действий властей при разрешении трудового конфликта», — привел сравнение ученый.

По его словам, органы госбезопасности Кыргызстана сообщили, что им удалось пресечь подготовку подобного сценария, но факторы нестабильности в республике продолжают иметь место. «Более того, свержение режима президента Сирии Б.Асада отрядами радикальных исламистов, публичные угрозы, находящихся на территории Афганистана отрядов исламских радикалов, состоящих из узбеков, таджиков и кыргызов, вторгнуться в Таджикистан, свидетельствуют о планах создать в рамках центральноазиатских республик эмират Хорасан.

В этой связи, власти Кыргызстана, должны повышать уровень доверия населения к органам государственной власти путем налаживания конструктивного сотрудничества с политическими партиями, представителями СМИ и гражданского сообщества. Нужно активизировать воспитательную работу с молодежью, которая на данный момент больше внимает проповедям в мечетях, при отсутствии диалога с представителями власти. Неслучайно даже в кыргызском парламенте настойчиво вносятся предложения разрешить представителям духовенства баллотироваться в депутаты.

А недоговороспособность власти с политической оппозицией может подтолкнуть ее не самую мыслящую часть пойти на смыкание с исламскими радикалами», — считает Джакишев.