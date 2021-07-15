Проект «Северный поток – 2» является экономическим, но необходимо избежать геополитических рисков для Украины, которые могут быть урегулированы при выдаче очередного разрешения от Евросоюза. Об этом 14 июля заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет в ходе дискуссии, сообщает газета Stuttgarter Zeitung.

Как он напомнил, эксплуатация газопровода не должна «обезводить» Украину, это гарантировала федеральный канцлер. «И трубопровод будет, возможно, в августе-сентябре готов, тогда вновь нужно выдать новое европейское разрешение, чтобы газ смог течь. И тогда можно поставить условие, что нельзя его использовать в геополитических целях», — пояснил политик. (iz.ru)