Пандемия и экономический кризис внесли коррективы в сотрудничество между странами Каспия

Конец года – время подводить итоги. Вчера итоги взаимодействия государств Каспийского региона в 2020 году и перспективы расширения сотрудничества с учетом актуальных геополитических и геоэкономических трендов обсудили участники Международного круглого стола «Каспийская повестка: итоги и перспективы». Организаторами выступили Политологический центр «Север – Юг» (Москва), ЦМОПИ «Каспий-Евразия» (Астрахань) и Фонд международного развития «Альфа Каспий» (Астрахань). Круглый стол состоялся в городе Астрахань, на площадке Каспийского института морского и речного транспорта.

Как рассказал # присутствовавший на мероприятии доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов, обсуждались важные вопросы, такие как налаживание сотрудничества стран Каспийского региона.

«Каспий в течение последних лет, благодаря в первую очередь, главам прикаспийских стран превращается в зону стабильности и сотрудничества. И в этом контексте проведение таких мероприятий является позитивным трендом. Хочется также отметить, что проведение подобных круглых столов уже хорошая традиция, а Астрахань становится комфортной площадкой для наращивания диалога между экспертными сообществами, общественными деятелями стран данного региона»,–подчеркнул эксперт.

Говоря об итогах взаимодействия стран Каспия в области геоэкономического сотрудничества, Мамедов отметил, что, безусловно, пандемия и мировой экономический кризис внесли серьезные коррективы в сотрудничество в регионе. Речь, в том числе, о наращивании экономического сотрудничества.

«Пока мы переживаем период углубления экономического кризиса, говорить о позитивных трендах с точки зрения прироста делового сотрудничества, не приходится. Но аналогичным образом сейчас обстоят дела во всем мире. Вместе с тем, те решения, которые принимаются на уровне руководителей глав прикаспийских стран, позволяют с определенным оптимизмом смотреть в будущее. На сегодняшний день каких-то серьезных острых проблем и противоречий между странами прикаспийского региона нет. В каспийской пятерке в целом существует консенсус по основным направлениям сотрудничества»,–говорит экономист.

Но все же есть один момент, который связан с тем, что парламент Ирана пока не датифицировал соглашение глав государств прикаспийского региона, однако, по словам Мамедова, это больше внутриполитический вопрос для Ирана. Он выразил надежду на его решение в ближайшем будущем.

Что касается объемов товарооборота, в частности прироста инвестиций в регионе, то тут имеются проблемы, связанные с проблемами в мировой экономике в целом.

«Вместе с тем, та ситуация, которая сложилась в мировой экономике, открывает горизонты для сотрудничества стран региона. Все они ресурсоемкие, обладают большим валютно-сырьевым потенциалом, и это позволяло в течение последних десятилетий им получать экономические дивиденды от экспорта энергоносителей. В итоге, – отмечает Мамедов,– страны развивали экономические процессы, не особо взирая на сотрудничество с соседями, так как экспорт был в основном направлен на Запад. Сегодня ситуация меняется, и она диктует необходимость углубления экономической интеграции и кооперации в регионе, в частности на платформе Каспийской пятерки».

Упор важно делать на инновативные сферы, так как без развития перерабатывающих сфер промышленности, без высокотехнологичной экономики добиться долгосрочного развития экономики региона не представляется возможным.

По поводу геоэкономических трендов в целом, экономист заявил, что они направлены в сторону углубления регионализации. Процессы деглобализации в мировой экономике уже становятся трендом, и в этом аспекте сотрудничество прикаспийских стран приобретает большие перспективы. Отправной точкой, по его словам, становится соглашение от августа 2018 года, когда главы государств прикаспийского региона приняли важное решение, которое опирается на то, что проблемы прикаспийского региона должны решать страны этого региона, и вмешательство извне недопустимо.