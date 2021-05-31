Напряженность на азербайджано-армянской границе на фоне предстоящих парламентских выборов в Армении вносит коррективы в поведение исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

Так, в ходе встречи с жителями Ванадзора Пашинян рассказал об уступках армянской стороны в переговорном процессе по нагорно-карабахскому конфликту.

В частности, он отметил, что 30 ноября 1999 года на саммите ОБСЕ Армения проголосовала за принятие Хартии европейской безопасности, в которой четко прописано, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован, по сути, только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

По словам Пашиняна, далее в принятых мадридских принципах урегулирования конфликта фигурировал термин «промежуточный статус Карабаха», и до 2016 года в переговорном процессе присутствовала эта терминология.

«А в январе 2016 года посредники представили Армении позицию, согласно которой Армения должна отказаться от логики временного статуса Карабаха. Армянская сторона отказалась, и произошла апрельская война 2016 года, после чего впервые летом 2016 года сопредседатели представили переговорный документ, в котором уже не упоминался временный статус Нагорного Карабаха», — подчеркнул Пашинян.

Подобные откровения Пашиняна, который буквально год назад заявлял о том, что он не обладает информацией о переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, вызывают, мягко говоря, удивление. Ведь еще до 44-дневной войны он запомнился многочисленными противоречивыми заявлениями о сути переговорного процесса. То он заявлял о том, что карабахские сепаратисты должны стать стороной переговорного процесса, и Азербайджан должен вести переговоры напрямую с ними, то выступал с лозунгом о том, что «Карабах — это Армения».

Теперь же Пашинян утверждает, что по состоянию на май 2018 года, то есть на момент, когда он стал премьер-министром, Армения в переговорном процессе отказалась от всего, от чего можно было отказаться.

«Я ответственно заявляю, что если бы пакет, который существовал в 2018 году, был подписан, это означало бы, что Армения соглашается мирным путем оставить Карабах в составе Азербайджана», — подчеркнул он.

Иными словами, сейчас Пашинян хочет показать армянам, что является жертвой сложившихся еще до его прихода во власть обстоятельств. И теперь он косвенно втолковывает своим избирателям мысль о том, что у него не было иного выхода как спровоцировать Азербайджан на войну, в результате которой Армения потеряла свою армию, огромное количество вооружения и вернула ранее державшие под оккупацией азербайджанские земли.

Эти откровения в лишний раз подтверждают лицемерие Пашиняна, затягивавшего процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это стоило Армении как минимум 5 тыс. погибших военнослужащих…