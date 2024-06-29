На белорусско-украинской границе нарастает напряженность, Украина стягивает туда войска, заявили в субботу в Минобороны Беларуси.

«Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности», — сказал журналистам заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе Вадим Лукашевич.

Он заявил, что по информации Минобороны Беларуси Украина стягивает к белорусским границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.

Лукашевич предположил, что появление минно-взрывных сооружений, в которых есть проходы, предназначены для проникновения на территорию Беларуси диверсионно-разведовательных групп и рейдовых отрядов. Они, как считает представитель Минобороны, могут пытаться проводить диверсии, террористические акты.

«Кроме того, мы знаем о том, что ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты. Периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию», — заявил Лукашевич. (интерфакс)