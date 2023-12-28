Постоянное невыполнение Арменией своих обязательств не позволяет добиться значительного прогресса в переговорах.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

Также министр коснулся отношений с Ираном. «Нападение на посольство Азербайджана в Иране в этом году вызвало напряженность в отношениях, которую удалось впоследствии смягчить в результате контактов», — заявил он.

Он отметил, что отношения с соседними государствами занимают приоритетное место во внешней политике Азербайджана.

«В течении года на встречах высокого уровня с Турцией, Грузией и Россией были достигнуты важные результаты», — сказал Джейхун Байрамов.

По его словам, внешняя политика Азербайджана отличалась богатым содержанием: «Политика, проводимая под руководством президента Ильхама Алиева, направлена на обеспечение национальных интересов нашего государства. В 2023 году Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. В течение года были достигнуты важные результаты на встречах высокого уровня с Турцией, Грузией и Россией».