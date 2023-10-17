Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «позором» действия президента Саломе Зурабишвили, а решение Конституционного суда по основанию для ее импичмента «печальным фактом».

«Что касается решения суда, то это печальный факт. К сожалению, доказано, что глава страны, нашего государства Саломе Зурабишвили является ярым нарушителем Конституции, вместо того, чтобы подавать пример другим и быть на страже закона, это позорно», – заявил Гарибашвили.

По его словам, целью процедуры импичмента, которая начала правящая партия, было показать, что Грузия европейская демократическая и никто не стоит выше закона.

Гарибашвили также отметил, что тема импичмента президента никак не влияет на получение статуса кандидата, потому что это внутреннее дело страны и «вопрос чести».

Конституционный суд Грузии накануне признал основанием для импичмента зарубежные поездки президента без согласия правительства. До конца недели вопрос будет вынесен на голосование парламента, при этом у правящей партии не хватает голосов, чтобы утвердить импичмент.

«Мы с самого начала говорили, что не ожидаем, что большинство соберет необходимое количество голосов, но мы, лидеры страны и законодатели, должны подать всем пример. Мы должны напомнить президенту и всем, что время, когда президент считал себя выше закона и Конституции, в этой стране прошло.

У части наших граждан возникло ощущение, что госпожа Саломе внедрит в грузинскую политику европейский стандарт, а это значит, что все уважают конституцию. Мы получили противоположный ответ: конституцию она не защищает. И это печально», – заявил Гарибашвили. (newsgeorgia.ge)