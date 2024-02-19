Понижение мировых цен сдерживает темпы подорожания на местном потребительском рынке. В результате пиковые уровни предыдущих двух лет сменились некоторым спадом инфляции в прошлом году. Тенденция ослабления проявила себя и в начале наступившего года, следует из данных Государственного комитета статистики.

В январе цены выросли к тому же месяцу прошлого года на 1,7 процентов, говорится в официальной отчетности. Отличительной особенностью нового года стал выраженный спад продуктовой инфляции к общему уровню роста цен. Цены на продовольствие выросли за месяц на 0,7 процентов, по непродовольственным товарам инфляция была на уровне 1,7 процентов. Платные услуги населению подорожали за месяц на 3,2 процента.

Тенденция к ослаблению инфляции происходит главным образом за счет снижения темпов подорожания импортируемой продукции, объясняет ситуацию депутат и эксперт Вугар Байрамов. «Поскольку вес импортной инфляции в структуре прироста цен на местном потребительском рынке достаточно высок, глобальное понижение приводит к замедлению цен. Но обращает на себя внимание заметное повышение в сегменте платных услуг населению. Ценовое восхождение в этой сфере аж на 2 п. п. выше общего индекса потребительских цен. Хоть основной причиной этого и является расширение круга таких услуг, в прошлом месяце их стоимость выросла даже сильнее, чем в продовольственном сегменте».

Впрочем, прошлогодний рост цен на платные услуги населению тоже значительно превысил общую инфляцию. Стоимость платных услуг, оказанных населению в 2023 году, увеличилась к 2022 году и составила 11 млрд 411,6 млн манатов, следует из отчетности Госкомстата. При этом 8 млрд 652,1 млн манатов (75,8%) этой суммы пришлись на долю юридических лиц, а 2 млрд 559,6 млн манатов – на государственный сектор. В среднем это 1 124 маната на жителя республики, что на 205 манатов больше, чем в позапрошлом году. Тенденция подорожания в этой сфере наблюдалась и в 2022 году – тогда стоимость платных услуг населению выросла на 8% по сравнению с 2021 годом и составила 9,253 млрд манатов.

На этом фоне рост продовольственных цен выглядит даже скромнее, но повышение ценников охватило широкий ассортимент продуктов. По данным статистики, в январе текущего года по сравнению с декабрем наблюдалось подорожание цен на рис, говядину, курицу, свежую рыбу, молоко, яйца, оливковое масло, мандарин, лимоны, бананы, яблоки, гранаты, огурцы, помидоры, тыкву, чеснок, лук, картофель, морковь, сахар, конфеты, фруктовые соки, алкогольные напитки, табачные изделия. Правда, по отдельным позициям потребительской корзины наметился ценовой спад. Цены понизились на манную и гречневую крупу, муку, хлеб, говядину, столовый маргарин, подсолнечное и кукурузное масло, апельсины, свеклу, сахарную пудру. Существенных изменений в стоимости прочих продовольственных товаров статистика не приводит.

Пока еще остаются стабильными цены за проезд, коммунальные услуги, автомобильное горючее и прочие регулируемые государством тарифы. В обществе бытует мнение, что после выборов ситуация может измениться, а ценовое восхождение, возможно, усилится. Однако эту точку зрения разделяют не все эксперты. По мнению экономиста Пярвиза Гейдарова, события в политической жизни страны не могут предотвратить подорожание, если на это имеются экономические основания.

«Если для повышения цен сложились объективные обстоятельства, такие процессы не могут предотвратить выборы, — поясняет он. – Подобные мнения совершенно беспочвенные. Но в целом ситуация на потребительском рынке достаточно хрупкая. Хоть волна глобальной инфляции, стартовавшая в 2021 году, несколько затихла в 2023-м, на внутреннем рынке все эти процессы проявили себя нет так существенно, как это ожидалось. Ожидается, что и в этом году инфляция будет постепенно снижаться, но общая ситуация очень чувствительна к геополитическим событиям. Если сырьевые цены снова пойдут в рост, глобальное подорожание на товарных рынках отразится на нашем рынке. Но все это не имеет ровно никакого отношения к выборам».

Как отмечает экономист Натиг Джафарли, ссылаться на мировую инфляцию как единственную причину подорожания на местном рынке было бы неправильно, поскольку цены подогревают не только процессы на зарубежных рынках, но и системные проблемы в отечественной экономике.

По его словам, на повышение играют монополии и эта проблема особенно характерна для оптового рынка, поскольку именно там небольшое количество влиятельных игроков практически устанавливает свою ценовую политику. По этой причине, говорит эксперт, существует серьезная необходимость в благоприятной и конкурентной деловой среде, а главное, нужно устранять все препятствия на пути корректировки цен в объектах розничной продажи. «Главной причиной подорожания в нашей стране является монополия в сегменте импорта, где представлены несколько крупных компаний», — считает он.

По оценкам представителей местных экспертных кругов, мировые цены на продовольствие понижаются уже более двух лет кряду, а больше половины потребляемых в нашей республике продовольственных товаров завозятся сюда из-за рубежа. Поэтому было бы логично полагать ожидать понижения цен и в нашей стране, однако ценники продолжают расти.