Продолжающаяся уже довольно долгое время напряженность между Азербайджаном и Ираном не спадает. Визит главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в конце марта в Израиль, и открытие там азербайджанского посольства подлило еще больше масла в бушующее пламя костра ирано-азербайджанского противостояния.

Воспользовавшись в качестве предлога словами главы МИД Израиля Эли Коэна о том, что Тель-Авив якобы договорился с Баку о создании единого фронта против Тегерана, власти Ирана устроили настоящую истерику. Парламент Ирана даже принял заявление, осуждающее открытие азербайджанского посольства в Израиле, в котором отмечается о том, что «правительство Азербайджана действует вопреки интересам исламского мира, открыв посольство в центре сионистского режима, представив своего посла фальшивому режиму».

Параллельно МИД Ирана обвинил азербайджанские СМИ в распространении оскорбительных в отношении этой страны статей. Спустя некоторое время посол Ирана в Баку был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ответную ноту с перечнем материалов в иранских СМИ, публикующих оскорбления и угрозы в адрес официального Баку. А 6 апреля МИД Азербайджана распространил информацию об объявлении четырех сотрудников посольства Ирана «персонами нон-грата» за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях. Дипломатам было предписано покинуть Азербайджан в течение 48 часов.

Эти события произошли на фоне участившихся в последнее время заявлений правоохранительных органов Азербайджана о многочисленных задержаниях и арестах представителей агентурной сети Ирана в стране.

Еще ранее Азербайджан выдвинул условия Ирану по факту расследования нападения на свое посольство, совершенное в январе текущего года. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интервью азербайджанским журналистам в Мюнхене, коснувшись данного вопроса, заявил, что нормализация отношений между Баку и Тегераном возможна лишь после того, как власти Ирана выявят и привлекут к ответственности всех лиц, причастных к террористической атаке на азербайджанское посольство.

Он подчеркнул, что те, кто подослал террориста, представители иранского истеблишмента, совершившие этот жестокий акт против Азербайджана, должны были предстать перед правосудием. «Только после этого можно будет говорить о какой-либо нормализации отношений (с Ираном)», — добавил Алиев.

Но, как показывает дальнейшее развитие событий, вместо нормализации Тегеран последовательно идет к дальнейшей напряженности с Баку. В Иране выражают серьезную опасность углублением отношений Израиля и Азербайджана. Прежде всего, иранская сторона опасается получить израильскую базу прямо на своей северо-западной границе.

В значительной степени попытки Израиля приблизиться к территории Ирана зеркально повторяют военную доктрину самого Тегерана. Эта концепция предполагает борьбу с исходящими угрозами на дальних подступах, отодвигая возможный фронт противостояния дальше от своих границ Ирана. Для этого иранские силы пытаются приблизиться к израильской территории, чего максимально удалось добиться в Сирии и Ливане.

В настоящее время Иран явно ощущает возрастающее давление со стороны Израиля, который уже вплотную подошел к иранской границе по ряду направлений. Это уже качественно новый характер угроз для иранской стороны. В этой связи Иран проявляет заметную обеспокоенность, особенно на фоне того, что еще не до конца сформулировал ответную стратегию по нейтрализации угроз Израиля. По этой причине углубление связей Израиля с Азербайджаном в Иране воспринимается как прямой вызов безопасности страны. Тем более, что на днях депутаты парламента Израиля обратились в МИД страны с просьбой обеспечить международную поддержку движению за независимость Южного Азербайджана. В официальном обращении 32 депутата попросили МИД Израиля обратить внимание на иранских оппозиционеров и усиление репрессивного режима Тегерана в отношении этнических азербайджанцев.

В свою очередь Азербайджан выражает обеспокоенность активным сотрудничеством Ирана с Арменией, которое в некоторой степени позволяет Еревану торпедировать процесс заключения мирного договора с Баку. Находящийся в условиях жесткой международной изоляции и политики максимального давления со стороны США, Иран особо заинтересован в поиске путей преодоления этих ограничений. Армения служит одним из таких вариантов и по этой причине является важным партнером Ирана.

С учетом сближения с Россией в последние годы и подписания Тегераном с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашения о создании зоны свободной торговли, Армения остается единственным приграничным с Ираном государством из ЕАЭС. Тем самым Армения представляет собой потенциальный перевалочный пункт для экспорта иранских товаров на международные рынки. Для Ирана армянская территория является альтернативным маршрутом для транспортного коридора «Север-Юг», чтобы не попасть в определенную зависимость от Азербайджана. Вероятнее всего, этим продиктовано также нежелание Тегерана на протяжение многих лет строить 170-километровый железнодорожный участок Решт-Астара, который должен связать железные дороги Ирана, Азербайджана и России.

Транзитная роль Армении для Ирана усиливается также с учетом возрастающего интереса Индии к транспортному проекту «Персидский залив – Черное море». По этим причинам Иран активно выступает против планов Азербайджана по открытию Зангезурского коридора, который, по мнению Тегерана, позволит взять под контроль ирано-армянскую границу. Для Ирана, который и без того находится в сложной экономической ситуации, такой подход выглядит абсолютно неприемлемым.

При этом стоит отметить, что с учетом нынешних геополитических реалий полноценные военные действия между Азербайджаном и Ираном исключены. На сторону Азербайджана в случае военного конфликта вступит Турция. Союзные Азербайджану Израиль и Пакистан также не останутся в стороне. Затяжной военный конфликт на Ближнем Востоке в условиях конфронтации России и Запада из-за Украины невыгоден сторонам. Это прекрасно понимают в Баку и Тегеране.

У Ирана имеется большой опыт осуществление гибридных войн посредством своих прокси-сил. Для этой возможности подходящим фактором могло бы стать наличие в Азербайджане шиитского большинства. До 44-дневной войны среди населения Азербайджана были достаточно большие симпатии к Ирану. Об этом свидетельствовал факт того, что после убийства в январе 2020 года в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в Азербайджане было немало тех, кто тут же поспешили приписать его к числу мучеников веры. Многочисленная толпа людей несла к посольству Ирана фотографии убитого генерала и выражала свои соболезнования.

По всему Азербайджану были организованы массовые поминальные мероприятия в честь иранского генерала. И многим даже было невдомек, что убитый Сулеймани был тем, кто активно помогал Армении в оккупации азербайджанских земель.

Подобная картина стала ярким свидетельством той основательной деятельности, которая проводилась в Азербайджане иранскими спецслужбами. Судя по масштабу осуществленных арестов в ходе операций со стороны правоохранительных органов Азербайджана для создания столь разветвленной агентурной сети Ирану потребовалось немало усилий, времени и финансов.

Эта ситуация резко изменилась после 44-дневной войны, когда стало понятно, что Иран лицемерно заявляя о поддержке азербайджанских братьев-единоверцев, на самом деле все это время осуществлял экономическую помощь Армении, косвенно поощряя оккупацию наших земель и осквернение мечетей и мусульманских кладбищ. Иран в открытой форме стал поддерживать Армению, озвучивая военные угрозы в адрес Азербайджана.

Это обстоятельство и оперативные меры властей Азербайджана по обезвреживанию иранской агентурной сети не позволяют Ирану делать ставку на создание проиранских вооруженных группировок на территории Азербайджана. Еще в 2015 году власти Азербайджана подавили опасный очаг религиозного экстремизма в бакинском поселке Нардаран, население которого отличается высокой религиозностью и было настроено оппозиционно к правящему режиму. А за последние два месяца в Азербайджане были задержаны около 50 человек по обвинению в работе на иранские спецслужбы.

Вдобавок значительную часть населения Ирана составляют этнические азербайджанцы, которые явно не останутся в стороне в случае реальной военной угрозы против Азербайджана. В соцсетях активно распространяют видеокадры как этнические азербайджанцы периодически собираются у Худаферинского моста и иранского берега реки Араз для выражения солидарности Азербайджану. Этот фактор власти Ирана явно не могут не игнорировать.

По логике вещей, вышеперечисленные обстоятельства должны подтолкнуть Тегеран на нормализацию отношений с Баку, чтобы не создавать для Ирана дополнительный очаг напряженности, которым могут воспользоваться внешние игроки. В этой связи представляют интерес состоявшиеся в апреле телефонные разговоры между главами МИД Азербайджана и Ирана. В ходе этих разговоров стороны подробно обсудили разногласия между двумя странами, подчеркнув важность продолжения переговоров для разрешения разногласий.

Кроме того, лидеры Азербайджана и Ирана направили друг другу поздравительные послания по случаю праздника Рамазан. Это позволяет надеяться на то, что сохраняющаяся долгое время напряженность в ирано-азербайджанских отношениях спадет и стороны будут полагаться не на эмоции, а на объективные реалии. Но как было отмечено выше, базовые противоречия между сторонами позволяют сохранять всего лишь хрупкое равновесие, требуя гибкого и выверенного подхода.