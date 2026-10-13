Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией призывает гражданских лиц, проживающих в контролируемой движением «Ансар Аллах» (хуситы) йеменской столице Сане, покинуть район города около объекта нефтяной компании, заявил представитель коалиции генерал-майора Турки аль-Малики. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

«Объединенное командование сил коалиции просит мирных жителей в Сане эвакуироваться от объекта Yemeni Oil Company», — сказал он.

Также аль-Малики сообщал, что средства ПВО сбили три БПЛА к северу от Эр-Рияда.

Представитель хуситов Яхья Сари пообещал, что «Ансар Аллах» даст серьезный ответ Саудовской Аравии в случае атаки на Сану.