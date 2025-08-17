Израиль атаковал энергетический объект, принадлежащий режиму хуситов, в районе Саны в ответ на обстрелы территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ атаковал на расстоянии 2 000 км от Израиля в глубине Йемена объект энергетической инфраструктуры, использовавшийся террористическим режимом хуситов», — говорится в заявлении.

Удар был нанесен «в районе Саны <…> в ответ на неоднократные нападения террористического режима хуситов на Государство Израиль и его граждан, включая запуски ракет класса земля — земля и беспилотных летательных аппаратов в сторону израильской территории», указали в пресс-службе.

По ее данным, повстанцы-хуситы «действуют под руководством и при финансовой поддержке иранского режима, стремясь нанести ущерб Государству Израиль и его союзникам», «используя морское пространство для осуществления террористической деятельности против мировых судоходных и торговых путей». ЦАХАЛ «будет противодействовать продолжающимся и неоднократным атакам террористического режима хуситов», заверили в армейском ведомстве.