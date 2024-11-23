Истребители израильских ВВС атаковали предполагаемый объект шиитской организации «Хезболлах» в центральной части ливанской столицы. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в службе гражданской обороны, по меньшей мере четыре ракеты были выпущены по району Эль-Боста эль-Фаука.

«Удары были нанесены по жилому дому на улице Фатхалла, среди мирных жителей есть пострадавшие, которых забирают кареты скорой помощи, — указал он. — Здание обрушилось и перегородило проезжую часть».

Взрывы произошли в утренние часы в жилых кварталах Бейрута.

Израильские самолеты остаются в небе Бейрута и совершают полеты над городом на низкой высоте. (ТАСС)