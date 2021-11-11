Объем глобального импорта продовольствия достигнет рекордного уровня в 2021 году в $1,75 трлн, что на 14% больше, чем в 2020 году, и на 12% выше, чем прогнозировалось в июне 2021 года.

Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в докладе «Продовольственный прогноз», который опубликовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Этот рост специалисты объясняют «повышением стоимости продовольственных товаров на международном рынке, а также трехкратным увеличением транспортных расходов». Как указывается в докладе, на развивающиеся регионы приходится 40% от общего объема импорта. Организация прогнозирует, что совокупная стоимость продовольственного импорта увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом, согласно оценкам, в странах с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия ожидается еще более стремительный рост, «который в большей степени обусловлен более высокими издержками, нежели увеличением объемов импорта продовольствия».

«Развивающиеся регионы сталкиваются с резким ростом цен на базовые продукты питания, такие как зерновые, животные жиры, растительные масла и масличные семена, в то время как в развитых регионах рост цен наблюдается в основном в категориях продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как фрукты и овощи, рыбные продукты и напитки», — сообщила ФАО.