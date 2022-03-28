Последствия экономических санкций, введенных Западом против России из-за войны с Украиной, скажутся на наших трудовых мигрантах и их семьях.

По разным данным в прошлом году в Россию легально въехали 19,5 млн иностранцев. Каждый четвертый указал целью приезда работу. При этом большая часть приезжающих в Россию иностранцев — жители стран СНГ. На январь 2022 года на территории Российской Федерации проживало порядка почти 600 тыс. граждан Азербайджана и чуть более 200 тыс. человек занимались трудовой деятельностью.

Объем их денежных переводов в Азербайджан в предыдущие два — три года составлял от 500 миллионов до одного миллиарда долларов в год. По состоянию на позапрошлый год этот показатель находился на уровне 450 млн долларов. Однако понятно, что реальная картина отличается от официальных данных. На деле трудовых мигрантов из нашей страны там может быть в разы больше. Здесь надо также учитывать, что официальными органами фиксируются только официальные переводы через банки. Но официальные переводы составляют не более трети от всех переводов, поступающих в страну. Основная часть денег идет в страну неофициально и нигде не регистрируется.

По данным российских источников, жесточайшие западные санкции приводят рынок труда к структурным сдвигам. Блокада российской экономики санкциями породит исчезновение товаров, безработицу и проблемы с экспортом энергоносителей. Сложно даже представить масштабы кризиса, и вряд ли само это слово адекватно ситуации. Шоки будут разнообразные, а в каких отраслях будут происходить сбои, сказать определенно пока еще сложно. Скажем, Россия уже установила лимит для физических лиц на осуществление переводов из страны за рубеж в долларах — до пяти тысяч в месяц на одного человека.

Ясно одно, миллионы трудовых мигрантов окажутся в зоне особого риска. При этом, мигранты будут испытывать влияние санкций на себе и прямым, и опосредованным образом. Рабочие места будут сокращаться, а падение курса рубля уже влияет на доходы их семей.

По мнению местных аналитиков, российский кризис, безусловно, скажется на наших гражданах, работающих в этой стране. Однако влияние это будет не столь значительным, если сравнивать с ситуацией, скажем, 90-х гг. прошлого века, рассказал эксперт-экономист Эмин Гарибли:

«Тогда выезжающие в Россию азербайджанцы имели местное гражданство. Но за истекшие годы многие соотечественники осели в соседней стране, получили российское гражданство и являются гражданами России. Так что с этой точки зрения влияние будет относительно менее сильным, поскольку прежней зависимости нет. Здесь нужно также учитывать, что работающие там азербайджанские мигранты перечисляют деньги своим семьям, живущим в Азербайджане. Конечно же, из-за сложившейся ситуации эти суммы изменятся не в лучшую сторону, однако серьезного влияния на социально-экономическое положение в республике все это не возымеет», — считает Гарибли.

Иного мнения руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, считающий, что объемы денежных переводов значительно сократятся и повлияет на это в том числе и спад платежеспособности. Поскольку понятно, что антироссийские санкции подразумевают очевидные цели и последствия. «В результате прогнозируется спад ВВП, спад экономической активности и внутреннего рынка, сокращение рабочих мест в отраслях с присутствием иностранного капитала», — говорит Велизаде.

Немало говорилось о влиянии российского кризиса на местный рынок недвижимости. По словам специалиста этой сферы Рамиля Гасымзаде, проживающие в России и Украине наши соотечественники активно инвестировали в нашу недвижимость. «Уменьшение их доходов из-за ситуации в российской экономике отразится на рынке недвижимости нашей страны. Но я не думаю, что в результате цены на жилье в Азербайджане резко упадут», — поясняет он.

Впрочем, описанные сложности начались еще на волне пандемии. Граждане Азербайджана, работающие в России, были вынуждены вернуться на родину в период острой фазы распространения коронавируса. Все это оказало прямое воздействие на объем денежных переводов из России.