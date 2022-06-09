Министерство иностранных дел России внесло коррективы в высказывания Сергея Лаврова в связи с ситуацией вокруг Ходжалинского села Фаррух, озвученные на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

Вечером на сайте МИД России была опубликована стенограмма пресс-конференции Лаврова-Мирзояна. В стенограмму внесены изменения в высказывания главы МИД России в связи с ситуацией вокруг села Фаррух.

Так, озвученное Лавровым на прямой пресс-конференции «Урегулирование ситуации является одним из приоритетов российских миротворцев в Карабахе. Об этом хорошо знают и наши армянские друзья.

Там уже есть определенные результаты «на земле» с точки зрения деэскалации обстановки. У нас есть понимание того, что в рамках начатой предметной работы по делимитации эти вопросы будут рассмотрены и обязательно решены» изменены на «Что касается ситуации, то российские военные (наши армянские друзья об этом хорошо осведомлены) «держат» ее в качестве одного из своих приоритетов.

Рассчитываем, что запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы будет содействовать повышению доверия между Баку и Ереваном и недопущению инцидентов типа Фарруха в зоне ответственности российского миротворческого контингента».