Пандемия до Курска довела: очередной успех азербайджанского КВН

Азербайджанская команда КВН «Сборная телевизионных ведущих» прошла в полуфинал российской Центральной Юго-Западной Лиги КВН (город Курск).

Как сообщили # в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых, команда боролась за выход в полуфинал дистанционно, учитывая, что мир все еще борется с пандемией Covid-19, и ряд ограничений, включая воздушные перелеты, по-прежнему остаются в силе.

«Сборная телевизионных ведущих» успешно выступила в трех конкурсах – «приветствие», «ситуация» и «конкурс одного номера». В команде 11 человек, при этом у каждого участника – большой багаж и опыт в клубе веселых и находчивых. «Сборная» принимала участие в Международном фестиваля команд КВН в Сочи «КиВиН-2020», где смогла обратить на себя взоры квновской братии.

Капитан команды и директор Азербайджанской лиги КВН Гусейнали Шахвердиев, комментируя участие азербайджанской «сборной» в Центральной Юго-Западной Лиги КВН заявил:

«Это очередной успех и радость для нашего клуба. Впервые играли онлайн. Это абсолютно новый опыт, так как мы не выступали как остальные команды, на сцене. По этой причине мы не чувствовали зрителя, но дух игры мотивировал, и мы смогли удивить жюри, даже не находясь физически на сцене. У нас все получилось, прошли в полуфинал. Готовимся к следующей игре и надеемся на победу», — сказал он.

Азербайджанский Клуб веселых и находчивых благодарит за поддержку Министерство молодежи и спорта Азербайджана.