Помните, как поётся в одной популярной песне про Кавказ? «…А ещё говорят, что любовь к старикам на Кавказе так свято, как учит Священный Коран». Да, одной из визитных карт Кавказа всегда было уважение к пожилым, старшим. Недаром, что даже слово «аксакал» перешагнуло границы Кавказа и распространилось по всему бывшему Союзу. И хоть приписывают слово «аксакал» всему региону, но мы-то точно знаем, где оно сформировалось и что означают в переводе с азербайджанского языка составляющие этого слова — «ак» (белый) и «сакал» (борода). Перечить старшему, вступать в споры с родителями, проявлять неуважение к аксакалам у нас всегда было событием из ряда вон выходящим и считалось крайней невоспитанностью, а общественное порицание такого действия заставляло тысячу раз подумать нерадивых молодых людей, прежде чем решиться пойти против веками установившихся обычаев.

Но времена теперь не те, как бы горько не было это признавать. Очень часто трудно бывает точно определить начало того или иного процесса во временном измерении. Однако процесс нивелирования уважительного отношения к старшему поколению в Азербайджане в этом плане – исключение.

«Перестройка», объявленная Горбачёвым после прихода к власти в 1985 году, кроме разжигания межнациональных конфликтов, запомнилась и огульным охаянием практически всех ценностей – моральных, этических, религиозных. В контексте нашей темы, в те годы весьма популярным был вопрос-вердикт: «А почему это нужно проявлять уважение к старшим, уступать им место в общественном транспорте только за то, что они родились на свет прежде тебя? А может они были плохими людьми по жизни?». А с течением времени, когда после падения «железного занавеса» в страну массово хлынули прозападные критерии жизни, процесс ещё более усугубился. Например, все с восхищением стали констатировать факт: оказывается, на Западе уступать место в общественном транспорте кому-то – это чистой воды оскорбление! Фи, это же пережиток прошлого! Ну и пошло-поехало…

Справедливости ради отметим, что Азербайджан оказался одним из тех редких стран, где всё же уважение к аксакалам истребить на корню не удалось. Но и безболезненно эта волна не прошла.

На днях многие сайты, а также пользователи соцсетей рьяно тиражировали фото Панаха Гусейна, стоящего в вагоне метро. Главным лейтмотивом же комментариев было удивление в перемешку с иронией и сарказмом: мол, вот, бывший премьер-министр едет в метро, как простой смертный.

Но почему-то аудитория не уловила другой момент в этой мизансцене: 65-летний пожилой человек стоит, а молодые люди, юноши и девушки, ничуть не смущаясь этой ситуации, спокойно сидят.

И дело вовсе не в личности Панаха Гусейна. Его можно любить, можно ненавидеть, можно узнавать в лицо, можно не быть осведомлённым о нём – но не это главное. Главное – это стоящий рядом с тобой пожилой мужчина. Главное – это твоё невежество, молодой человек, твоё безразличие, твой негласный протест против веками сформировавшихся национальных ценностей, твоя сидячая акция невоспитанности и высокомерия.

Может затронутая нами тема и покажется кому-то не столь актуальной и глобальной. Но позвольте не согласиться. Уважение к старшим, причём не на словах, а практическое проявление этого уважения – это часть нашего менталитета, причём добротная, это предмет для гордости. У нас можно наглым образом украсть и доказывать всему миру право на долму, лаваш или «Сары гялин». Можно выдвигать претензии и ввязываться с нами в споры о национальной принадлежности великого Низами. И нашей вины в таком положении дел нет, мы просто обязаны защищать свои права на это достояние – для себя и будущих поколений, в дань уважения ко всему родному, азербайджанскому. Но вот если через пару десятков лет в череде перечисляемых для зарубежных туристов особенностей Страны Огней не будет пункта об уважении к старшим и аксакалам, тут уж извините, валить вину не на кого, это значит мы сами напортачили. И пора бы внести этот наш национальный атрибут в гипотетическую «Красную Книгу» исторического наследия азербайджанского народа и действовать соответственно. Как-то доходчиво, на пальцах объяснить молодым людям, что Запад – это хорошо, конечно, это высокий уровень жизни, это демократия, это обеспеченная старость, это ещё много чего другого. Но это вовсе не значит, что там у них за бугром – всё отлично, а у нас тут – просто ужасно. Да, нужно искоренять коррупцию, местничество, протекцию. Однако нельзя выметать все обычаи и традиции целого народа начисто. Именно это и делает народ народом. На то он и народ, а не сборище людей, появившихся из инкубатора.