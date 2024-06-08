Самый богатый российский блогер-азербайджанец Гусейн Гасанов готовит очередной аттракцион щедрости.

Блогер известен тем, что с легкостью дарит люксовые автомобили и айфоны последних моделей своим подписчикам и миллион алых роз девушкам.

Но на этот раз Гусейн Гасанов превзошел ожидания всех и вся — блогер разыграет квартиру в Баку. И в одной из самых элитных и живописных локаций — в Sea Breeze Resort.

Об этом Гусейн Гасанов сообщил в интервью #:

«Счастьем надо делиться, и я решил порадовать своих бакинских фанатов и разыграть квартиру в Sea Breeze, не свою, а абсолютно новую, по соседству со мной», — подчеркнул инстаграммный миллионник.

Гусейн Гасанов сообщил #, что намерен устроить этот «золотой» розыгрыш в самое ближайшее время:

«Мы уже идем к этому, думаю, к середине июня», — сказал блогер.

Гасанов приобрел квартиру в комплексе Lighthouse, уже сделал там ремонт и намерен провести в своем новом доме на берегу Каспия летние каникулы:

«Я бы хотел провести здесь вообще все лето», — говорит блогер.

По его признанию, Sea Breeze ассоциируется у него со словом «кайф»:

«Здесь есть абсолютно все, все, что нужно — новый современный фитнес зал, бассейны, пляжи, и даже Mcdonalds сегодня открылся!».

Выяснилось, что Гусейн Гасанов не пренебрегает фаст-фудом и позволяет себе то, против чего так яростно выступают сторонники ПП:

«Я худенький, мне иногда можно», — резюмировал блогер.