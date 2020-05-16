Палестина: к чему приведет дальнейшая аннексия?

15 мая Палестина отметила Накбу — день памяти, включенный в официальный календарь этого государственного образования. Речь идет о годовщине насильственного переселения палестинцев из своих домов после учреждения Израиля. Президент частично признанного государства Палестина Махмуд Аббас тоже высказался об этом.

Эта дата стала поводом для многих обратить внимание на готовящуюся реализацию «сделки века», подготовленную президентом США Трампом. Дело в том, что уже 1 июля премьер-министр еврейского государства сможет вынести на обсуждение в правительстве и на утверждение в Кнессете согласованный с США вопрос о распространении израильского суверенитета на часть палестинских территорий.

А в самих Штатах представители Демократической партии заявили об ответных мерах против распространения израильского суверенитета на долину реки Иордан и поселения в Иудее и Самарии. Они считают, что план Израиля ослабит перспективы по созданию государства Палестина, передает The Times оf Israel.

В частности, демократы заявляют, что в случае распространения суверенитета смогут заставить Белый дом ослабить военную помощь Иерусалиму. «Несмотря на то, что Америка продолжает поддерживать безопасность Израиля, будущий президент Байден мог бы изучить способы удержания любых денег, потраченных на аннексированные территории из щедрой помощи США, в соответствии с давней политикой США по вычету расходов на израильские поселения на Западном берегу с учетом кредитных гарантий США», – заявили представители партии.

Таким образом, та сила, которая может уже этой осенью сместить Трампа, показывает, что она четко против захвата части земель отведенной международным сообществом палестинцам.

Свою позицию заявило и сильнейшее государство региона, Турция. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поместил в «Твиттере» такое заявление: «Турция продолжит выступать за свободу и достоинство палестинских братьев, защищать их от оккупантов. Мы решительно осуждаем строительство незаконных еврейских поселений и «мирный план» президента США, с самого начала обреченный на провал». Это послание Чавушоглу распространил не только на турецком, но и на арабском языке.

Европейский Союз тоже активизирует свои дипломатические возможности для остановки односторонних действий Израиля по захвату палестинских территорий. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 15 мая на пресс-конференции.

«Мы готовы использовать наши дипломатические возможности, чтобы не было односторонних действий», — сказал Боррель. Он указал, что ЕС должен вовлечь в решение конфликта все причастные стороны для исключения нежелательных последствий.

А вот король соседней с Палестиной Иордании, ни много ни мало, предупредил о вероятности военных действий, если все пойдет по сценарию, задуманному Трампом и Израилем. Если Израиль решится аннексировать Иорданскую долину, это приведет к «массивной конфронтации» Иордании с Израилем, заявил 15 мая в интервью немецкому изданию Der Spiegel король Абдалла II.

«Лидеры, которые верят в решение палестино-израильского конфликта в рамках принципа «одно государство», не понимают, чем это чревато», — сказал иорданский монарх, имея в виду предложенный Соединенными Штатами план ближневосточного урегулирования («сделка века»). — Что если Палестина рухнет? В этом районе будет еще больше хаоса и экстремизма».

«Мы согласны со многими европейскими странами и международным сообществом в том, что закон сильнейшего не должен применяться на Ближнем Востоке, — отметил глава Хашемитского Королевства, добавив, что считает решение палестино-израильского конфликта на основе международно-признанного принципа «два государства для двух народов» «единственным способом двигаться вперед».

Отвечая на вопрос немецкого издания, приведет ли аннексия еврейским государством части палестинских территорий на Западном берегу Иордана к прекращению израильско-иорданского мирного договора 1994 года, король Абдалла II сказал, что он «не хочет создавать угрозы и атмосферу противоречий, но мы рассматриваем все варианты».

Одни только приведенные заявления дают понять, что реализация «сделки века» может привести к весьма тяжелым последствиям. И это еще не высказался Иран, чьи власти вообще против существования Израиля как такового. Мягко говоря. Безусловно, вся эта риторика должна серьезно насторожить Тель-Авив и Вашингтон. Было бы неплохо, если б они сейчас оценили масштаб возможных угроз и как минимум отложили реализацию намеченных планов. Да и вообще, захват новых земель у народа, который и без того уже лишился половины своих территорий, идея не блестящая.