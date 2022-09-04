Средние цены на элитное жилье в Великобритании упали на 17,6% относительно пика 2014 года. Как пишет Financial Times, недвижимость дешевеет вслед за оттоком потенциальных покупателей: богатые иностранцы, значимую часть которых составляли россияне, уехали из страны еще во время пандемии коронавируса. Война в Украине сократила количество богатых граждан России в Лондоне до минимума.

«Это был долгий процесс, ужасный опыт. Брексит, пандемия, а затем война. Сейчас рынок действительно напряженный из-за растущих затрат на строительство», — рассказал источник издания на рынке недвижимости.