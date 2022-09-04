Средние цены на элитное жилье в Великобритании упали на 17,6% относительно пика 2014 года. Как пишет Financial Times, недвижимость дешевеет вслед за оттоком потенциальных покупателей: богатые иностранцы, значимую часть которых составляли россияне, уехали из страны еще во время пандемии коронавируса. Война в Украине сократила количество богатых граждан России в Лондоне до минимума.
«Это был долгий процесс, ужасный опыт. Брексит, пандемия, а затем война. Сейчас рынок действительно напряженный из-за растущих затрат на строительство», — рассказал источник издания на рынке недвижимости.
«Очевидно, что нет покупателей из России, небольшое количество — из Китая и очень мало — из арабских стран», — рассказал Эндрю Лэнгтон, председатель агентства недвижимости Aylesford International. Частично их место занимают обеспеченные британцы. По данным агентства Savills, они в рекордные сроки купили недвижимость на общую сумму 5 млн фунтов стерлингов ($5,75 млн). Однако местные жители в условиях растущей инфляции не нацелены покупку объектов, требующих сложной реконструкции.
«Как только вы купили [недвижимость], вы сталкиваетесь с ежедневно растущей стеной затрат на кирпичи, цемент, дерево — на все. Затраты на строительство [могут быть] более 1000 фунтов стерлингов за квадратный фут (более $12 700 за 1 кв. метр)», — рассказал представитель строительного рынка. (moscowtimes.ru)