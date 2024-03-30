Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье, в представительство ведомства в РФ от них поступает много звонков. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра труда республики Шахноза Нодири.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», — сказала собеседница агентства.

В министерстве рассчитывают, что отток — это временное явление и он прекратится, а также призвали не поддаваться на провокационные сообщения в интернете, которые ставят целью посеять межнациональную рознь. Замминистра добавила, что «на бытовом уровне» также фиксируются притеснения граждан Таджикистана, в адрес представительства Минтруда в России после теракта поступали сообщения с угрозами.

Большая часть мигрантов, которые едут на заработки в другие страны, выбирают Россию. По данным Минтруда республики, в 2023 году из 652 тыс. трудовых мигрантов в РФ поехали более 627 тыс. человек