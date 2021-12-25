Рабочая группа по разблокированию региональных коммуникаций обсуждает вариант поэтапного открытия железной дороги Ерасх-Горадиз. Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, комментируя итоги обсуждений трехсторонней Рабочей группы Армении, России и Азербайджана.

При этом один из обсуждаемых вариантов предполагает, чтобы участники процесса, не дожидаясь строительства участка Мегри-Миндживан-Горадиз, уже открыли для Армении сообщение через Нахчыван в Иран.

«Это желательно для нас, так как не требует строительства и может быть осуществлено с имеющейся инфраструктурой», — сказал Григорян.

Вопрос об открытии железной дороги – Иджеван-Газах также обсуждался, однако на данном этапе рассматриваются «реалистичные проекты», добавил Григорян, передает Turan.

Что касается восстановления железнодорожного сообщения с Турцией, то пока это рассматривается на концептуальном уровне, отметил Григорян.

Итак, Армения хотела бы в качестве самого первого шага послевоенного разблокирования коммуникаций в регионе получить доступ через Нахчыванскую Автономию в Иран по существующей железной дороге. И тут, конечно, возникают вопросы. Пойдет ли на это руководство Азербайджана? Соответствует ли это интересам нашей страны на нынешнем этапе? Есть ли какие-то ответные предложения, которые Баку мог бы выдвинуть Еревану? Само по себе такое разрешение на пользование дорогой без каких-либо условий, конечно, может быть расценено мировым сообществом как акт доброй воли со стороны Азербайджана, послужит укреплению позитивного имиджа страны. Но стоит ли оно того, или предпочтительнее поторговаться?

Своим мнением по этому поводу поделился с # политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея) Ровшан Ибрагимов:

— Стоит отметить, что было в принципе некоторое недопонимание, поскольку это было лишь пожелание. Армянская сторона желает, чтобы еще до восстановления железнодорожного полотна через Мегри уже можно было бы использовать ту инфраструктуру, которая имеется в наличии. А именно, через Армению непосредственно в Нахчыван и далее в Иран. Это было пожелание, таких обсуждений не было. Кроме того, вчера азербайджанская сторона дала ответ на это выступление, сказав, что во время переговоров армянской стороне было ясно дано понять, что это невозможно, поскольку вся инфраструктура должна открываться к использованию одновременно. То есть, в том смысле, что если железнодорожные пути начнут функционировать, то они будут действовать в синхронном порядке. Это значит, что для того, чтобы Армения получила доступ на Иран через нахчыванскую территорию, необходимо, чтобы функционировала и та дорога, которая будет соединять Нахчыван с основной частью Азербайджана.

Кроме того, существуют риски, поскольку для строительства железной дороги через армянскую территорию, как заявила сама армянская сторона, необходимо, как минимум на данном этапе, как они заявляют, 200 миллионов долларов. Вне всякого сомнения, это весьма большие финансы для Армении, и еще большой вопрос, смогут ли они найти такие деньги, чтобы начать строительство. Поэтому 3 года – это весьма оптимистичный, так сказать, прогноз того, что железная дорога начнет функционировать. И конечно, Азербайджан не станет использовать данный аспект, поскольку он также может превратиться в некий геополитический инструмент шантажа в руках армянской стороны в среднесрочном периоде. То есть возникнет вопрос, что произойдет, если железная дорога не будет построена своевременно? Азербайджан будет вынужден остановить функционирование дороги через свою территорию, по которой уже будут двигаться составы из Армении в Иран и обратно? Конечно, это вызовет сложности. Поэтому азербайджанская сторона дала совершенно обдуманный ответ, в ее официальном заявлении говорится, что все железнодорожные пути, которые запланировано открыть в рамках послевоенных процессов, будут открываться синхронно.