Россияне, которые на фоне «военной операции» покинули страну и уехали в Турцию, стали массово переезжать в другие государства из-за проблем с видами на жительство (ВНЖ) и финансовых трудностей, сообщает Reuters.

Со ссылкой на официальную статистику агентство пишет, что в этом месяце число россиян с ВНЖ в Турции уменьшилось до 96 тыс. по сравнению с концом 2022-го, когда таких было 154 тыс. Кроме того, в стране снизилось число компаний, созданных с участием российского капитала: со 140 в 2022-м до 68 в прошлом году.

Помимо того, что россияне не могут продлить ВНЖ, они сталкиваются с проблемами с банковским обслуживанием из-за санкций и страдают из-за высокой инфляции в Турции, которая в апреле достигла 70%.

Профессор политологии из Стамбульского коммерческого университета Бириз Каракай отметила, что «Турция не хочет сейчас принимать слишком много иностранцев», которые в том числе страдают из-за экономических проблем. Среди направлений для уезжающих россиян она назвала не только балканские, но и латиноамериканские страны — Аргентину и Бразилию.