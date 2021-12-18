Угрозы отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT являются вопросом национальной безопасности.

Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских на IX Всероссийском конгрессе политологов в МГИМО.

«Когда нам делаются угрозы об отключении от SWIFT, финансовых потоков, ведь это тоже масштабы далеко не рядовых действий. Это тоже вопрос национальной безопасности. Иными словами, эта технология за последние годы, наверное, впервые, вовлекла определенную тематику в вопросы войны и мира», — сказал он.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Россию могут отключить от SWIFT в случае ее агрессии против Украины.

Это, кстати, как говорят специалисты, одна из самых чувствительных угроз для не в меру агрессивной российской правящей верхушки. Поскольку эти люди, присваивающие значительную часть национальных доходов от продажи энергоресурсов, хранят свои незаконные накопления именно на Западе. То есть, риск отстранения от возможности использования SWIFT способен заставить их отказаться от политики давления на всех вокруг.

Это понятно. Непонятно, почему этот действенный инструмент до сих пор не выносился на актуальную повестку – во время нападения на Грузию в 2008 году, во время оккупации Крыма и Донбасса в 2014-м. Может быть есть причина, по которой Запад не решается на это? Какой риск экономическим интересам Европы и США способно принести отключение России от SWIFT? Тут вновь пресловутая проблема «двойных стандартов»?

На эти вопросы # согласились ответить иностранные эксперты.

Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Я не переоценивал бы значимость системы SWIFT. Значительно больший ущерб мог бы нанести запрет на покупку российского суверенного долга — Россия должна более 20 трлн рублей только как государство, без учета госкомпаний.

Кроме того, есть значительный потенциал сокращения закупок российских энергоносителей, прежде всего нефти (по аналогии с санкциями против Ирана). Кстати, намерения американской администрации восстановить сделку с Ираном могут способствовать появлению «окна возможностей» для существенного сокращения закупок в РФ.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Россия очень активно использует SWIFT. Российские банки на втором месте после американских по количеству операций, и отключить Россию от SWIFT непросто.

Во-первых, SWIFT является независимым частным кооперативом и сильно противится тому, чтобы его использовали как инструмент санкций.

Во-вторых, отключение России от SWIFT это палка о двух концах. От отключения России пострадали бы и западные страны и компании, которые имеют важные экономические связи с Россией. Ведь санкции вводятся не для того, чтобы наказать самого себя. Поэтому более целесообразно ввести прямые санкции против российских банков, олигархов и компаний, тесно связанных с Кремлем, и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Думаю, однако, что разум в конце концов восторжествует, Россия не вторгнется в Украину, и новых санкций не будет.