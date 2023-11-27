У азербайджанцев есть такая пословица: Dəlidən doğru xəbər. Дословно на русский язык она переводится следующим образом: «От дурня услышали правдивую весть». Ну, а если быть совсем уж точным, в русском эквиваленте семантика поговорки такова: «Раз в год и палка стреляет».

На прошлой неделе такая «палка» действительно выстрелила. Только не в России, а в Армении. Главный «дурень страны камней» Никол Пашинян (мы ни в коем случае не оскорбляем армянского премьера, но, как говорится, слова из песни не выкинешь) сделал заявление, которое укладывалось в рамки, как здоровой логики, так и соответствовало принципам международного права.

Конечно же, мы не раз становились свидетелями противоречивых заявлений премьер-министра Армении, которые вводили в ступор здравомыслящего человека.

Особенно актерский талант армянского «двуликого Януса» проявлялся до 44-дневной войны. В тот период он, с одной стороны, с пеной у рта пытался убедить мировое сообщество и самого себя в приверженности Армении к миру с Азербайджаном, а с другой – орал на площади в Ханкенди «Карабах — это Армения и точка».

Впрочем, мы немного отвлеклись от темы, и вернемся к заявлению Пашиняна. Забегая вперед отметим, что его высказывание вызвало переполох и бурю возмущения в среде сепаратистов. На сей раз он возмутил спокойствие не карабахских, а юго-осетинских и абхазских сепаратистов.

Так, Пашинян, отвечая журналистам на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, заявил: «Мы полностью и однозначно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии».

Премьер-министр добавил, что голосование Армении в ООН по вопросу этих территорий до «бархатной революции» 2018 года и после показало «очень видимое и определенное различие». По его словам, представители Грузии «выразили свое удовлетворение» по этому поводу.

В качестве справки отметим, что с 2008 года Грузия ежегодно инициирует в ООН резолюции «О положении вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии». До прихода к власти Пашиняна Армения голосовала против, а после — стала воздерживаться от голосования.

Как видим, иногда и Пашинян может мыслить трезво, когда хочет. Не знаем, чем руководствовался армянский премьер, высказывая поддержку территориальной целостности: нежеланием портить отношения с Грузией, пустословием или желанием насолить России. Чужая душа — потемки. Но то, что его слова посеяли смуту в умах сепаратистов – это факт

Первым на «вопиющее» заявление Пашиняна отреагировал «президент» Южной Осетии Алан Гаглоев.

По его мнению, премьер Армении Никол Пашинян предал свой народ и его мнение народу Южной Осетии неинтересно.

«Мы с уважением относимся к армянскому народу, с которым нас связывают многовековые дружественные отношения, но нам неинтересно мнение премьер-министра Армении, который оставил «Нагорный Карабах» (кавычки Зеркало) в тяжелейшем положении. Он предал свой же народ, в большинстве своем армян по национальности, которые ждали помощи от Армении», — сказал он.

Разборки между Гаглоевым и Пашиняном нас особо не интересуют, но слова «президента» Южной Осетии нуждаются в замечаниях.

Во-первых, если Гаглоев не в курсе, то попытаемся объяснить этому «умнику» (именно попытаемся, так как на положительный результат надежды мало), что такой административно-территориальной единицы, как «Нагорный Карабах» давно уже не существует. Этот термин не использует не только сюзерен Южной Осетии – Россия, но и сама Армения.

Во-вторых, Пашинян никак не мог предать граждан армянской национальности другой страны. Если Гаглоев не поймет, можем повторить: ДРУГОЙ страны.

Не остались в стороне и абхазские сепаратисты армянской национальности, которые решили внести свои пять копеек в копилку возмущения.

«Депутаты» Абхазии вышеотмеченной национальности настрочили пасквиль, адресованный Пашиняну.

Мы не станем приводить этот бред полностью, и ограничимся тезисами, вытекающими из него. Неизменное армянское клише: 120 тысяч беженцев, «нкр», предательство и так далее.

Истерика абхазских и юго-осетинских сепаратистов имеет простое объяснение. Если сказать, что Азербайджан преподал всему миру мастер-класс по борьбе с сепаратизмом, значит, ничего не сказать.

Официальный Баку создал прецедент, который до смерти напугал сепаратистские движения в Грузии. Именно поэтому слова Пашиняна могли быть восприняты сепаратистами как напоминание о бесславной участи карабахской военной хунты.

Не исключено, что Грузия в этом вопросе последует примеру Азербайджана. И Тбилиси при восстановлении своей территориальной целостности будет легче, чем Баку.

Во-первых, перед глазами есть наглядный пример.

Во-вторых, Грузии, в отличие от Азербайджана, Запад благоволит.

А Пашиняна даже немного жаль: и за ложь получает по давно забытой бейсболке, и за правду…