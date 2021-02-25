Отели перешли на динамическое ценообразование и отказываются от сотрудничества с туркомпаниями

С ослаблением карантинных мер и возобновлением междугороднего сообщения, многие жители столицы решили отправиться на отдых в регионы. Устав от сидения в четырех стенах, люди изголодались по поездкам на природу, по новым впечатлениям. Отели такой активности только рады, ведь благодаря этому они могут хотя бы в какой-то степени компенсировать убытки от простоя. Сейчас в выходные дни во многих гостиницах нет свободных мест, а на Новруз число внутренних туристов возрастет в разы.

Между тем, с ростом числа туристов растет и число жалоб на отели. Так, одна из основных претензий – завышенные цены на номера. В частности, туристы жалуются на то, что при резервации им указывали одну цену, а по приезду цена оказывалась более высокой. В отелях объясняют это тем, что когда отель заполнен, стоимость оставшихся номеров возрастает.

Председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Руфат Гаджиев в беседе с # подчеркнул, что внутренний туризм оживает и это позитивный сдвиг. Зимой особой популярностью пользуются горнолыжные курорты Шахдаг и Туфандаг. В выходные там практически 100% загрузка. Не меньшей популярностью пользуются Шамахы, Шеки, Габала.

Отели уже готовятся к приему посетителей на новрузовские праздники, и, по словам Гаджиева, они сейчас получают от отелей пакеты с предложениями на Новруз, которые порадуют туристов.

Но есть и проблемы: сейчас между туркомпаниями и отелями образовался большой барьер. Отели после пандемии стремятся зарабатывать сами, без подключения туркомпаний.

«Раньше турфирмы получали контракты и, соответственно, комиссию. Сейчас многие отели от этого отказываются, отмечая, что клиенты все равно приезжают напрямую. Так отели больше заработают, но их отказ от сотрудничества с туркомпаниями может негативно сказаться на сфере туризма. Если в это сложное время не поддержать туркомпании, то они не смогут удержаться на плаву, им нечего будет платить сотрудникам. Отели рассчитывают на то, что продолжат сотрудничать с туркомпаниями, когда отроются границы и в страну станут приезжать иностранные туристы. Но нет гарантии, что к тому времени многие туркомпании не прекратят свое существование. И тогда получается, что туризм придется восстанавливать с нуля», – сказал он.

До пандемии, как говорит Гаджиев, через туркомпании было выгоднее оформлять туры, так как они обходились дешевле. Это было хорошо и для туркомпаний, получавших проценты, и для туристов, которые могли сэкономить.

Что касается стоимости номеров и жалоб туристов на рост цен, то, по его словам, цены на номера в отелях повысились примерно процентов на 10-15%.

«Сейчас многие отели переходят на динамические цены, в зависимости от загрузки цена может меняться. Это есть в правилах отеля, и если, скажем, осталось 5-7 номеров, их стоимость возрастает. У туркомпаний были контрактные цены, которые действовали на весь год – высокий и низкий сезон. И мы могли формировать турпакеты, основываясь на тех ценах, которые мы за год вперед получали от отельеров. Турист, – говорит Гаджиев, – знал, что ему поездка обойдется в такую-то сумму. Теперь же, без контрактных цен, ситуация изменилась. Сегодня туристу мы сказали одну цену, а завтра она может быть другой. Вины турагентства в этом нет, но это может вызвать непонимание и недоверие у туриста».

Эксперт отметил, что Госагентство по туризму планирует открытие горячей линии, где будут приниматься и жалобы, и предложения, касающиеся туристической сферы, а также там граждане могут получить интересующую их информацию.

Заведующий сектором по связям с общественностью и СМИ Госагентства АР по туризму Кянан Гулузаде сказал #, что горячая линия будет создана в течении этого года, сейчас идут подготовительные работы. Это часть большого проекта – центра помощи туристам.

Желание заработать на туристах со стороны отелей понятно, но выбор таких объектов сейчас велик, и если в одном туриста не устроит ценовая политика, он проголосует манатом за другой.