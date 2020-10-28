Отдаленная перспектива – станут ли когда-нибудь отношения между Азербайджаном и Арменией стратегическими?

В недавнем известном интервью американскому каналу Fox News Ильхам Алиев затронул один интересный момент. Он сказал, что в будущем, когда наступит мир, хотел бы, чтобы Азербайджан имел высокий уровень отношений с Арменией.

«Но я могу вам сказать, каким я хочу видеть регион. Я хочу глубокой интеграции южнокавказского региона, хочу увидеть, как когда-то в будущем наши стратегические отношения с другой страной Южного Кавказа — Грузией в определенном смысле станут примером для отношений между Азербайджаном и Арменией. Потому что все войны заканчиваются и наступает мир», — сказал Алиев.

Особенно интересно, что это звучит сейчас, во время войны с Арменией. И конечно, любопытно, какой видится эта перспектива опытным аналитикам — каким именно может быть это сотрудничество с Арменией после восстановления территориальной целостности Азербайджана? Сколько времени может понадобиться на то, чтобы большая часть жителей Армении смирилась с мыслью – вопрос Нагорного Карабаха закрыт и забыт навсегда, и теперь нужно налаживать и развивать отношения с соседним Азербайджаном? И действительно ли можно в обозримом будущем, после подписания мира надеяться на выстраивание стратегических отношений с Арменией? Это все очень сложные вопросы.

Своими представлениями на этот счет поделился с # известный политолог, депутат парламента Расим Мусабеков:

— Это высказывание на уровне пожелания, относящегося к отдаленному будущему. Потому что, насколько я могу судить по ситуации, даже после завершения войны еще очень долго будет идти процесс дипломатического окончательного урегулирования, и он будет не бесконфликтным. Поэтому я думаю, что стратегические отношения с Арменией, о которых высказался господин президент, надо воспринимать как упущенную Арменией возможность, которую можно воплотить в будущем. Но это не является чем-то актуальным на ближайший период времени. Особенно принимая во внимание исключительную злопамятность армян.

Посмотрите – 100 лет прошло, а они до сих пор пылают враждой по отношению к Турции. Хотя 100 тысяч армян сегодня работает в Турции в качестве трудовых мигрантов. Хотя точно так же сотни тысяч армян ездили туда на отдых. Довольно значительную долю турецкие товары занимали в торговом балансе Армении, хотя формально нет никаких, ни дипломатических, ни торговых отношений между этими странами. Но до 15-20% товаров на внутреннем рынке Армении имели турецкое происхождение. Тем не менее, Армения никогда не упускает возможности везде, где можно, нагадить Турции. И целыми поколениями в этой стране росли дети, воспитанные на вражде к Турции.

Так что, я думаю, что даже после того как нынешний армяно-азербайджанский конфликт будет урегулирован, вряд ли Армения откажется от своей традиционной линии гадить, где это возможно Азербайджану и Турции.

Ну, в какой-то отдаленной перспективе, почему бы и нет? Какие-то отношения с этой страной могут быть налажены. Но, я еще раз повторю – когда об этом говорил президент Ильхам Алиев он, скорее всего, обращал внимание иностранных журналистов на те выгоды от взаимного стратегического сотрудничества, которые получают Азербайджан и Грузия, и упущенные в этом смысле большие возможности, которыми располагала бы Армения, в случае если б выбрала мирную линию поведения, мирное урегулирование территориального конфликта с Азербайджаном, а не попытки всяческим образом реализовать свои территориальные амбиции по отношению к нашей стране. Кстати, такие же притязания у нее сохраняются и по отношению к части территорий Турции, и Грузии, и латентно присутствуют в отношении Ирана. И вот поэтому у всех соседей, скажем так, особое отношение к Армении и к армянам.