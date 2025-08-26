Армения и Великобритания договорились перевести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Соответствующее решение было принято по итогам второго раунда стратегического диалога между двумя государствами, следует из совместного заявления, распространенного пресс-службой МИД Армении. В документе отмечается, что стороны намерены расширить сотрудничество в сфере безопасности и обороны. В частности, планируются контакты на высоком уровне, обмен военными атташе, а также усиление взаимодействия в области кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам.

Особое внимание уделяется экономическому направлению: стороны подчеркнули важность углубления деловых связей, поддержки инклюзивного развития Армении, проведения реформ и диверсификации экономики — в том числе при сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Также Ереван и Лондон обсудили подготовку соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Великобритания, со своей стороны, приветствовала договоренности между Арменией и Азербайджаном, достигнутые в Вашингтоне, назвав их решающими шагами на пути к нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Второй раунд стратегического диалога прошел под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна и государственного секретаря Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивена Даути. Первая встреча в аналогичном формате состоялась в 2023 году в Лондоне.