Украинские военные в очередной раз отбили вражеские штурмы и наступления на нескольких направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

«Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей», — говорится в сводке.

Так, на Харьковском направлении противник осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Там захватчики поддерживают высокую интенсивность ведения разведки БпЛА.

На этом же направлении враг предпринял попытку улучшения тактического, но успеха не имел и отошел.

В то же время, на Славянском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в районе Борогодичного, однако понес потери и был отброшен назад.

Также на Бахмутском направлении украинские защитники отбили наступление оккупантов возле Веселой Долины, а на Авдеевском направлении — в районе Первомайского, где враг понес потери и отошел.

По данным Генштаба, на Новопавловском направлении противник продолжал обстрелы и пытался улучшить тактическое положение неподалеку Павловки, но успеха не имел. (УНИАН)