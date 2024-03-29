Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский предостерег Россию от новой попытки захватить Харьков, предупредив, что это будет иметь для россиян роковые последствия. «Харьков станет для них роковым городом», — сказал он в обнародованном в пятницу, 29 марта, интервью агентству «Укринформ», комментируя сообщения о возможной подготовке наступления российских войск на Харьков.

«Мы не можем игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую ​​вероятность. На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий», — сообщил Сырский.

При этом украинский главком сослался на прошлый опыт освобождения Харьковской области осенью 2022 года, которым он командовал. «У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось «просчитать» противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал русского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом», — резюмировал Сырский.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, что в ближайшие месяцы — в конце мая или июне — на фронте ожидается новое крупное наступление российских войск. Он не уточнил, о каком именно направлении идет речь.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что следующей целью в войне с Украиной Кремль ставит наступление на Харьков. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что необходимо создать «санитарную зону» вокруг Белгородской области, граничащей с Харьковской областью и подвергающейся регулярным обстрелам со стороны ВСУ.

Источники «Медузы» среди «российских элит» говорили об отсутствии у них информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято. В то же время они сходятся во мнении, что это «вполне вероятный сценарий», который теоретически может потребовать новой волны мобилизации. (DW)