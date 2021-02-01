От «нждеизма» к «николизму»: помет фантазии Микаэла Минасяна

«Я ничего говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу». Автором этой фразы является российский государственный деятель Виктор Черномырдин. Тот самый, о котором чаще всего вспоминают благодаря другому его перлу: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян также, конечно же, хотел как лучше, для себя и своего окружения. Но получается у него раз за разом как всегда.

При этом Мика или «полномочный зять», как его называют в РА, и не думает останавливаться. Хотя количество им сказанного до сих пор так и не переросло в качество, а тем паче в изменения умонастроений армянского общества. Но Минасян, не решающийся вернуться в РА, где против него возбуждены уголовные дела, гнет свою линию. В итоге дошло до того, что он умудрился поведать миру о существовании целого политико-философского течения. «Говоря о поражении надо понимать, что поражение в войне по сути стало поражением всей идеологии николизма», — написал Минасян в своем Telegram-канале. Понятное дело, что это был «камень в огород» действующего премьер-министра Армении.

«Вранье, на котором Никол и его команда строили новую, комфортную для себя Армению, вскрылось и стало очевидным. И неслучайно, что в своей речи в парламенте в первый день войны, Никол заявил: «Давайте договоримся: что бы ни случилось, мы никогда не признаем себя проигравшими». Он знал, о чем говорил. Его слова совсем не случайны», — умозаключает Мика.

То есть, он пытается уверить всех в Армении, что Пашинян изначально готовился к поражению этой страны в войне с Азербайджаном. Мысль не свежая и не оригинальная. Ровно также, прикрываясь данным постулатом, как фиговым листком, пытаются оправдаться за вопросы, которые есть у армянского общества к ним, второй и третий президенты РА Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Они же мечтают о реванше, о свержении Пашиняна больше всех. Ибо именно Пашинян, как ни крути, сумел использовать накопившееся недовольство армянского народа итогами правления «карабахского клана» для его свержения. Вчерашний «ручной оппозиционер» и главред весьма «желтого» издания в итоге переиграл тех, у кого в руках были огромные финансовые, медийные, силовые ресурсы. Как такое забыть и простить?!

Особо беснуется Минасян, привыкший за годы президентства своего тестя Сержа Азатовича вести жизнь негласного короля Армении. Вот и рождаются у него, озлобленного и мечтающего о реванше, шокирующие выводы. И граждане РА, слыша от него про то, как Пашинян создал «комфортную для себя Армению», только плюются. Им ведь известно, сколько украли у народа Саргсян и его семья.

Помнят они и о том, что первое, после перемирия 1994 года, разгромное поражение от нашей армии армянская сторона потерпела именно при президенте Саргсяне. Тогда, в ходе четырехдневной войны, наши ВС освободили свыше 20 квадратных километров ранее оккупированных территорий, взяв под контроль стратегически важную высоту Леле-тепе.

И третий президент РА, как и его зять, тогда пытались врать армянскому обществу. Они утверждали, что «никакого поражения не было», чем вызвали гнев и возмущение даже у армянских экспертов. Потом, вынужденно признав поражение, они принялись уменьшать его масштабы. А когда и эта затея провалилась, перешли к обещаниям «все вернуть». В общем, врали так, что Пашиняна впору примером честности называть.

Сейчас, после поражения Армении в 44-дневной войне, все эти отправленные на помойку армянской политической истории господа, пытаются поймать рыбку в мутной воде недовольства, гнева, разочарования, что накрыли граждан РА с головой. Они винят во всем лично Пашиняна, выводя за скобки тот очевидный момент, что тому досталось незавидное наследство — разрушенная коррупцией армия, вооруженная тем, чем противостоять Азербайджану было невозможно.

И ладно бы Минасян ограничился только высказыванием прежних, набивших оскомину глупостей. Нет же, он заявил, что есть целое явление под названием «николизм». Мика, сам того не подозревая, сделал большой комплимент Николу Воваевичу, который ну никак не тянет на роль основателя политико-философского течения. Он временщик, не более того.

А вот кто оказывает на армянский народ большое влияние до сих пор, кому в РА поклоняются спустя многие десятилетия после смерти, так это служивший фашистам террорист Гарегин Тер-Арутюнян, известный как Гарегин Нжде, которому устанавливались памятники по всей Армении. И которому, как видим, установили памятник даже в Ходжавенде, явно провоцируя азербайджанскую сторону на мощный, отрезвляющий ответ.

Вынужден напомнить Минасяну, что не «николизм», а «нждеизм» был взят многими армянскими партиями как базис идеологии. Наличие в настоящее время «нждеизма» в Армении отнюдь не преувеличение. Это общая идеология как для партии власти, так и большинства оппозиционных партий Армении. Федерация «Дашнакцутюн» никогда не отрекалась от Нжде и других своих нацистских лидеров. Наоборот, для «Дашнакцутюн» в Армении и для отделений партии в диаспоре других стран Нжде и Дро являются официальными героями. Плюс, возглавляемая по сей день Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении относится к Нжде и «нждеизму» как к своей идеологии.

И именно «нждеизм» потерпел поражение в войне с Азербайджаном. Любому здравомыслящему человеку стало ясно, что Армения проиграла не только на поле боя, но и экономически, а главное — мировозренчески. Ставка на ненависть к соседним странам и народам, на территориальные претензии и привели РА к краху. Но об этом, ясное дело, не расскажет Микаэл Минасян. Которому неплохо бы все же вспомнить изречение Черномырдина.