Минобороны РФ подготовило базовый документ с прогнозом развития военно-политической обстановки в мире до 2045 года, предполагающий, что Украина как государство должно быть ликвидировано, а ее территория поделена на три части: новые регионы России, пророссийское государственное образование и спорные территории, передает УНИАН.

Утверждается, что новые регионы России предусматривают официальное вхождение в состав России Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, Крыма и г. Севастополь. На выполнении этой задачи сегодня сосредоточены основные военные усилия Кремля. Сразу замечу, что фактическую невозможность возвращения аннексированного Крыма признал уже и президент Украины Владимир Зеленский.

«Я уже говорил, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем. Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради возвращения Крыма… Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем», –заявил он в интервью Fox News. По сути, это был отказ Зеленского от многократно озвученного обещания завершить войну выходом Украины на границы 1991 года.

Но, рассуждая шире, не сбудутся в полном объеме и российские планы. В реальности речь может идти о том, что под контролем России останутся уже упомянутый полуостров Крым, почти вся Донецкая и Луганская области и какая-то небольшая часть Запорожской и Херсонской областей, без городов Херсона и Запорожье.

Идем далее. В планах России создать некое пророссийское государственное образование — формирование государственного образования с пророссийской властью на территориях современных Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях и Киева. Это также включает отказ от европейской и евро-атлантической интеграции и российское военное присутствие (размещение военных баз вроде Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии).

Сразу скажу, что это утопия. И сейчас и в 2045 году. Да, могут иметь место попытки прорыва российских оккупационных войск в Черниговской, Харьковской, Сумской или Днепропетровской областях. Но попытки прорыва, без гарантий захвата и с необходимостью удерживать, если получится захватить определенные территории, не имеют ничего общего с формированием государственного образования с пророссийской властью на всех указанных выше украинских землях.

У России для реализации этого сценария нет никаких ресурсов. Да, пока она имеет численное превосходство над украинской армией. Да, она полагается на помощь Ирана и Северной Кореи в плане поставок оружия. Но мы уже заметили кардинальный перелом в подходах Запада. Он дал согласие на нанесение ударов по территории вглубь России. И вот уже Вооруженные силы Украины запустили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным целям на территории России. Об этом 20 ноября пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника, знакомого с ситуацией и говорившего на условиях анонимности.

По словам собеседника издания, Великобритания одобрила использование ракет Storm Shadow в ответ на развертывание Россией северокорейских войск в войне против Украины. Этот шаг британское правительство расценило как эскалацию. Это произошло на следующий день после того, как министерство обороны России заявило, что Украина впервые применила поставленные с Запада ракеты ATACMS для удара по военному объекту на территории России.

Также замечу, что Нидерланды передали последние два из 18 обещанных истребителей F-16 для обучения украинских пилотов в Румынии, сообщает Reuters. В октябре страна поставила напрямую на Украину первую партию F-16 из 24 запланированных, а также разрешила ВСУ использовать их для ударов по России. Одним словом, уходящее руководство США и европейские союзники Украины сделают все, дабы в ближайшие пару месяцев нанести максимально большой урон России, сделав невозможным реализацию ее максималистских захватнических планов.

Ну и наконец укажу на то, что в базовом документе Минобороны РФ указано, как «спорные территории Украины». Туда входят Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская области. «Будущее этих территорий должно решаться между Россией и другими сопредельными государствами — Венгрией, Польшей, Румынией», — утверждается в публикации. Но и это больше похоже на фантазию.

Потому что никто в США и в ЕС, и НАТО не допустит войны Польши, Венгрии или Румынии с Украиной. А мирным путем Украина эти свои территории не отдаст. Ни сейчас, ни в каком-либо будущем. При этом, еще большим вопросом является, в каких границах будет к 2045 году сама Россия, учитывая стремительно сокращающуюся численность ее населения и растущие экономические проблемы.