От Кафаровой до Гафаровой: кое-что о политической близорукости

Признаюсь, что неспроста решил немного подождать, не сразу комментируя то, что прозвучало на состоявшемся 23 февраля заседании Милли Меджлиса, в ходе которого депутаты обсудили и проголосовали за 22 вопроса, внесенных в повестку дня. Ждал, не будет ли опровергнута или изменена информация о том, что прозвучало из уст спикера ММ Сахибы Гафаровой. Не было опровержения, увы.

Стало быть, имеем то, что имеем. А имеем мы следующую картину. Обсуждали в ММ о внесении изменений в «Закон о военной обязанности и военной службе». Суть изменения заключается в том, что право отсрочки от армии, которую имеют обучающиеся в бакалавриате и магистратуре, будет распространяться и на докторантов.

В ходе обсуждения с важным и злободневным заявлением выступил депутат Азай Гулиев.

Он сфокусировал внимание на том, что после того, как Азербайджан освободил свои земли от оккупации, была существенно изменена заработная плата военнослужащих. «Мы должны учитывать, что наши военнослужащие все еще служат Родине в Карабахе в очень тяжелых условиях. Было бы неплохо внести изменения в законодательство в связи с этим. Есть необходимость внесения изменений в законодательство о порядке выдачи двойных платежей для служащих на передовой. Хотелось бы, чтобы Милли Меджлис отреагировал на это», — сказал он.

Милли Меджлис и отреагировал. Устами спикера, как минимум. Она заявила, что в настоящее время в Карабахе не ведутся боевые действия. Соответственно, нет никакого резона выплачивать двойные оклады тем, кто несет службу на освобожденных из-под оккупации территориях. Лучше бы я этого не слышал. Потому, что сложно сдерживать эмоции, комментируя такой вопиющий цинизм, такое открытое неуважение к героям, что несут службу в невероятно сложных условиях.

Эксперимента ради, нужно было бы всех отечественных парламентариев, включая мадам спикера, отправить на недельку на освобожденные территории. Чтобы просто своими глазами, в течение семи хотя бы дней, увидели героизм и мужество тех, кто несет службу в условиях холода, не обустроенности и полной готовности к любым провокациям со стороны врага. Уверен, что тогда бы у всех говорунов из ММ в корне изменилось бы отношение к вопросу выплат для военнослужащих, служащих в освобожденном Карабахе.

Пока же, сложно ожидать понимания сути дела от тех, кто ездит в дорогостоящих авто и получает зарплату намного большую, чем офицер азербайджанской армии-освободительницы. И рассуждать о том, что в Карабахе не ведутся боевые действия, видя в том оправдание для того, чтобы не выплачивать двойной оклад служащим там офицерам и прапорщикам, означает проявлять вопиющую политическую близорукость.

Ведь все мы видим, сколь неустойчива внутриполитическая ситуация в Армении, сколь сильны там позиции реваншистов. Кроме того, уже после подписания трехстороннего соглашения о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, армянская сторона отправляла туда группы диверсантов. И 62 из них были пленены азербайджанской стороной. Сейчас РА молит об их возвращении. Но есть ли гарантия того, что она не попытается отправить новые диверсионные группы на освобожденные территории? Нет такой гарантии.

Как нет гарантии того, что армянская сторона, в случае военного переворота там, не попытается осуществить большую провокацию на линии фронта. Конечно же, наша армия даст отпор врагу, нанесет ему очередной мощный удар. Но рассуждать о том, что в Нагорном Карабахе окончательно и бесповоротно установлен мир, и нет опасности провокаций с армянской стороны, было бы слишком оптимистично.

Соответственно, нужно думать не о сокращении окладов военнослужащих, несущих там службу, а о сохранении им двойной зарплаты. В том числе и потому, что внутри Азербайджана есть силы, использующие этот вопрос в целях принижения значимости победы в Отечественной войне, для критики в адрес высшего руководства страны. Зачем нужно давать им всем повод для популистских заявлений? Риторический вопрос.

Увы, нынешний спикер ММ, ко всему прочему, оказалась совершенно слабым полемистом. Ведь, в реальности служащим на освобожденных территориях офицерам и прапорщикам выплачивается 30-процентная надбавка за особые условия службы. Так вот С.Гафарова, будь она политически грамотна, могла бы сфокусировать внимание на этом факте. Но она и этого не сделала! Она дала повод для справедливого недовольства в свой адрес. Но, что совсем неприятно, она «отдала голевой пас» нашей радикальной оппозиции и всем тем, кто спит и видит повод для игры на настроениях общества.

А ведь С.Гафарова является еще и главой делегации Парламента Азербайджана в Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) и Парламентской Ассамблее тюркоязычных стран (ТюркПА). Она совершает зарубежные вояжи, ведет переговоры со своими иностранными коллегами. Насколько она готова ко всему этому? После нынешнего ее скандального заявления, я вовсе не уверен в том, что это так.

В этой связи имеет смысл напомнить, что до С.Гафаровой спикером ММ был Октай Асадов. Тот самый, что является членом Международной Водной Ассоциации и возглавлял АО «Азерсу». И тот самый, о коррумпированности и невероятном богатстве которого ныне регулярно пишет независимая и оппозиционная пресса. Таким образом, сам статус спикера отечественного парламента уже обесценен донельзя.

А ведь были совсем иные времена. В самый хаотичный период новейшей истории Азербайджана с самой лучшей стороны проявила себя Эльмира Кафарова. В годы ее председательства в Верховном Совете Азербайджана по её инициативе в поспредстве республики в Москве была организована выставка более двух тысяч единиц вооружения, изъятых у армянских боевиков Нагорного Карабаха. Данное мероприятие вызвало резкое неодобрение и угрозы Кафаровой со стороны КГБ, МВД СССР и Минобороны СССР.

А еще 30 декабря 1989 года Кафарова добилась возвращения городу Кировабад его исторического названия — Гянджа, а 13 марта 1990 года — объявления праздника Новруз нерабочим днём в Азербайджане. С деятельностью Кафаровой связывают также принятие декларации «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики» 30 августа 1991 года и принятие Азербайджана в ООН 2 марта 1992 года. Она всегда смело и мужественно отстаивала интересы Азербайджана, нашего народа. Она никогда не боялась говорить правду в лицо своим политическим оппонентам. Она была настоящим спикером ММ, сильным политиком. Увы, между Кафаровой и Гафаровой — непреодолимая пропасть. И это плохо. Не для С.Гафаровой, а для всего нашего парламента.