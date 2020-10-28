Остров невезения: найдутся ли новые способы для объединения расколотого Кипра?

На фоне усилившегося напряжения и жестких противоречий между Анкарой и Афинами в непризнанном Северном Кипре состоялись очередные президентские выборы.

Президент Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с новым коллегой из Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром в Анкаре, и заявил, что турецкая сторона выступает за справедливое, долгосрочное и устойчивое урегулирование на Кипре.

По его словам, «по Кипру мы больше не можем достичь результата на основе существующих параметров». Он видно намекает, что у него зреет какой-то свой план на этот счет.

Но каким вообще может быть урегулирование этого конфликта? Как объединить две части острова и обеспечить мирное сосуществование двух его общин, если южная его половина — Республика Кипр, уже член Европейского Союза? Сегодня многие задумываются над этим и, возможно, у кого-то уже есть свои варианты разрешения проблемы разделенного Кипра на фоне сильно изменившихся реалий во всем этом регионе.

Слова Эрдогана дают нам понять, что он уже не приемлет те формулы, которыми привыкли оперировать Греция и Южный Кипр, и готов либо к выдвижению новых предложений, либо к переходу к неким активным действиям. Во что это выльется, пока что можно только гадать.

Своим видением непростой ситуации делится с # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Ситуация с Кипром в целом остается в подвешенном состоянии уже длительное время. Нынешние контакты между руководством Турции и Северного Кипра связаны, конечно, с итогами голосований, прошедших на острове. Как обычно, по традиции, происходит обмен мнениями относительно сложившейся ситуации, возможностей урегулирования Кипрского вопроса в будущем.

Пока что, конечно, положение там сложное. Дело в том, что турецкая сторона острова предлагает грекам-киприотам объединиться в составе одного государства, которое состояло бы из двух общин – своего рода федеративное устройство. Но греки отрицают такую возможность, отвергают этот план. И ситуация никак не сдвинется с мертвой точки.

Хотя, конечно, наиболее оптимальным представляется именно федеративное устройство Кипра, с определенной пропорциональной представленностью греков-киприотов и турков-киприотов во властных институтах единого государства.

Объединение Кипра могло бы принести новую политическую реальность в регион. Кстати говоря, это могло бы в значительной степени урегулировать и отношения Кипра с Турцией. И, возможно, отношения Греции с Турцией. В целом, вообще ситуация в Восточном Средиземноморье кардинально изменилась бы при таком раскладе.

Но греческая сторона настаивает на другом варианте. Фактически он означает игнорирование интересов турков-киприотов. В греко-кипрском варианте урегулирования местным туркам предоставляется достаточно скромное место, мягко говоря, в будущем государственном устройстве. В данном случае греки-киприоты отказываются говорить о переустройстве государственной системы острова.

По сути, они говорят, что турки-киприоты должны согласиться с ныне существующим устройством, то есть, отводят им роль второго плана. В общем, это, конечно, очень сложная ситуация и, по большому счету, если не будет серьезных внешнеполитических интересантов для решения этого конфликта, он будет длиться еще неизвестно сколько в нынешнем своем состоянии.

А в разрешении этого старого уже вопроса должны быть, прежде всего, заинтересованы Европейский Союз, блок НАТО и, естественно, Турция и Греция. Двое последних игроков – одни из основных участников этого конфликта – должны прийти к согласию на основании определенных принципов.

Напомню, ранее был согласован план, составленный экс-генсекретарем ООН Кофи Аннаном, и в этой связи на острове был проведен референдум, который, к сожалению, не достиг своих целей. Но даже такую попытку урегулирования, несмотря ни на что, можно считать прецедентом – там было много позитивных моментов. И стороны могли бы и сейчас взять их на вооружение, чтобы как-то продвинуться в деле разрешения этого застарелого конфликта.