По словам бывшего президента Румынии, ситуация с безопасностью в регионе может измениться, а для Республики Молдова будет выгоднее Объединение с Румынией, чтобы автоматически стать государством-членом НАТО.

Кроме того, экс-президент Румынии говорит, что Республика Молдова пользуется уважением Брюсселя, но никто не должен питать иллюзий, что Европейский союз примет на своей территории зону военного конфликта, — передает ipn.md.

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску уклонился от того, чтобы сказать, выгодно ли для Республики Молдова начать переговоры о присоединении совместно с Украиной или два государства следовало бы разделить. Бывший президент лишь отметил, что Европейский союз никогда не примет на своей территории зоны военного конфликта.

«Пусть сначала начнутся переговоры, и потом посмотрим, что с вопросом отделения от Украины. Сам жест, сделанный Европейским союзом на прошлой неделе с Соглашением об обороне и безопасности, является жестом, сделанным индивидуально, только для Республики Молдова. Жест, предполагающий финансирование, а не только возможности для безопасности Республики Молдова с точки зрения закупок, управления границами, коммуникаций. Следовательно, могут быть приняты и специфические меры по каждой стране в отдельности. Но никто не должен надеяться, что Европейский союз возьмёт на свою территорию зону военного конфликта. Это исключено. По договору», — сказал экс-президент Румынии Траян Бэсеску в эфире передачи În Context („В контексте”) на Общественном телевидении.

Бывший президент Траян Бэсеску отметил также, что в условиях непредсказуемости ситуации с безопасностью в регионе, сценарий объединения с Румынией может быть более выгодным для Республики Молдова.

«Может случиться так, что будущий президент Румынии станет президентом Объединения вместе с будущим президентом Республики Молдова. Посмотрим. Но может быть и так, что если Румыния не сможет вмешаться на территории Республики Молдова из-за положений Североатлантического договора, то в какой-то момент по соображениям безопасности для Республики Молдова будет лучше объединиться с Румынией», — добавил Траян Бэсеску.

В этом году как граждане Молдовы, так и Румынии будут выбирать своего президента. Президентские выборы в Республике Молдова будут организованы 20 октября, а выборы президента Румынии состоятся 15 сентября.