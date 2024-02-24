Новые инструменты форматирования сообщений в WhatsApp стали доступны всем пользователям. Теперь текст можно оформить в виде цитаты или программного кода, создать маркированный или нумерованный список, передает vesti.ru.

Чтобы отделить код от основного текста и сделать его более удобочитаемым, нужно взять фрагмент в обратные кавычки («`»). А чтобы оформить цитату, нужно поставить угловую скобку («>») перед началом предложения.

Если поставить цифру, точку и пробел (например, «1. «), получится нумерованный список, а если начать предложение с дефиса («-«) — маркированный.

Новые функции уже доступны в приложениях для Android и iOS, а также в веб-версии мессенджера (WhatsApp Web). Чтобы получить к ним доступ, нужно обновить WhatsApp на своем устройстве.