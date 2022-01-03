С нового года вслед за повышением минимальной трудовой пенсии ожидается индексация всех пенсионных пособий к уровню роста зарплат и цен в истекшем 2021 году. Эта насущная тема остается на повестке наиболее активных обсуждений.

Уже известно, что минимальная трудовая пенсия с этого года вырастет https://zerkalo.az/minimalnaya-pensiya-s-yanvarya-sostavit-240-manatov/ на 20 процентов и составит 240 манатов. Вслед за этим ожидается индексация пенсий в соответствии с тем процентом прироста зарплат и инфляции, что будет объявлен в первые месяцы текущего года. Как правило, показатели прироста инфляции и номинальной средней зарплаты объявляются у нас уже во второй половине января, а значит, вполне вероятно, уже через несколько дней станут известны процентные уровни прироста пенсионных выплат – ждать осталось всего ничего. Как бы то ни было, январские выплаты наши граждане получат уже с надбавкой, поскольку насчитывается она с первого месяца нового года.

Следуя данным Госкомстата, рост номинальной среднемесячной зарплаты составил в позапрошлом году 11,4%, и в начале прошлого года трудовую пенсию проиндексировали на этом уровне, заметил в этой связи в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов:

«Трудовые пенсии индексируются к темпам прироста номинальной среднемесячной зарплаты в предыдущем году, а пенсионный капитал — в соответствии с уровнем инфляции. Замечу, что до недавнего времени трудовые пенсии состояли из базовой, страховой и накопительной части. Однако в результате корректив пенсионной системы отменили базовую часть трудовых пенсий. Таким образом, пенсия индексируется полностью. Минфин спрогнозировал недавно, что средняя зарплата в прошлом году могла увеличиться с 707,3 до 742,8 манатов, но годовой прирост может быть относительно выше».

По мнению Байрамова, в прошлом году среднемесячная заработная плата увеличилась примерно на 5 процентов. После того, как будут объявлены официальные данные, последует приказ об индексации всех видов пенсий. «Как только будет объявлен официальный процент прироста зарплат в минувшем году, пенсионеры могут самостоятельно подсчитать, насколько увеличатся их пенсии. Индексация коснется до 95% пенсионеров (1,1 млн человек)», — заметил парламентарий.

Кстати, ранее он предлагал индексировать страховую часть пенсии не фиксированно к росту зарплат, а переменно к инфляции или приросту номинальной средней зарплаты, смотря что окажется больше. При этом очевидно, что в текущем году инфляционный показатель превысит планку прироста среднемесячной заработной платы. Так, по данным Госкомстата, в январе-ноябре сего года индекс потребительских цен (инфляция) вырос на 6,2 процента по сравнению с прошлым годом. В ноябре этого года индекс потребительских цен вырос примерно на 10 процентов по сравнению с ноябрем прошлого года. При этом в текущем году показатель роста среднемесячной заработной платы может составить 5,6 процента.

С этой точки зрения, считает эксперт, оба показателя целесообразно рассматривать как «переменные» при индексации трудовых пенсий. То есть, если рост среднемесячной заработной платы превышает инфляцию, то пенсии следует индексировать к приросту зарплат. Если же наоборот – инфляция окажется выше – в этом случае и пенсии нужно пересматривать к росту цен, считает Байрамов. Депутат предлагал пересматривать пенсии к высшему из двух показателей. Поскольку при таком раскладе трудовые пенсии будут расти, получится также минимизировать влияние инфляции.

Между тем, растущие цены были главной проблемой минувшего года. По свидетельству экономиста Натига Джафарли, будущие надбавки к пенсиям, зарплатам и социальным пособиям уже поглотила прошлогодняя инфляция, которая достигла в сегменте продовольствия, по неофициальным данным, аж 30 процентов: «А поскольку население тратит на продукты питания свыше половины своих доходов, рост пенсий и зарплат в наступившем году будет «съеден» инфляцией истекшего года».

В этой связи звучат предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. По мнению иных аналитиков, возросшие в минувшем году на 403 млн манатов – до 5,152 млрд манатов доходы Государственного фонда социальной защиты дают возможность для разовой поддержки пенсионеров в условиях серьезного ценового роста. К тому же, прецедент имеется. Единовременная помощь в размере 100 манатов была предусмотрена ко Дню солидарности азербайджанцев мира малоимущим семьям.