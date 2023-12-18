Наконец-то, соседняя Грузия получила статус государства-кандидата в члены ЕС. На самом деле, еще в начале ноября на саммите ЕС было рекомендовано соответствующим институтам этой организации, чтобы они наделили этим статусом и Грузию, при одном условии, чтобы она продолжала выполнять все двенадцать требований Брюсселя.

Отметим, что несмотря заявления грузинского премьер-министра, что для получения этого статуса им пришлось работать день и ночь, в момент получения вожделенного статуса Тбилиси выполнил условия всего лишь трех требований – да, всего три требования из двенадцати, что еще раз показывает, что при интеграции различных стран в ЕС геополитические моменты играют отнюдь не последнюю роль…

Но в любом случае, один из самых трудных этапов интеграционного процесса для бывшей гуамовской тройки остался позади. Да, Грузия по сравнению с Украиной и Молдовой чуть-чуть опаздывает – заметим, что последние еще полтора года тому назад получили аналогичный статус. Теперь ЕС начнет с ними переговоры по членству, что еще раз подчеркивает, что они с небольшим отрывом опережают Грузию.

А как представляется перспектива процесса? Станут ли эти страны членами ЕС в ближайшей перспективе? Отметим, что сами представили этих стран настроены весьма оптимистично, заявляя, что максимум до 2030 года они станут полноправными членами европейского сообщества.

Но независимые политические наблюдатели и эксперты настроены не очень-то оптимистично.

Во-первых, они приводят в пример опыт других стран, например, братской Турции, которая уже несколько лет является кандидатом в члены ЕС.

Во-вторых, у Грузии, Украины (тем более!) и Молдовы имеются неурегулированные и нерешенные территориальные проблемы и неизвестно, когда эти проблемы найдут свое решение (найдут ли вообще!)? Но и тут эксперты опять обращаются к опыту других стран. Вспоминают, что и у Кипра имеются территориальные проблемы, т.к. заметная часть острова контролируется Турцией, но это не помешало Кипру стать членом ЕС.

В-третьих, касательно перспектив самого ЕС имеется немало проблем и сомнений. Считается, что, например, еврострасти дорого обошлись Киеву. Политические наблюдатели неустанно задаются вопросом: стоило ли идти на такие потери, даже жертвы, чтобы стать членом ЕС? Плюс, неизвестно, сбудется ли мечта Киева в ближайшее время? Вдобавок, теперь экономический прогресс, технологическое развитие сосредоточено не только в Европе, т.к. «дальневосточные экономические тигры» не только наступают на пятки развитых европейских стран, но в последнее время опережают их по некоторым параметрам.

Еще одним важным моментом является то, что выход Великобритании из ЕС открыл дорогу не только политическим, даже философским спорам и обсуждениям по поводу перспектив самого экономического и политического сообщества под названием ЕС – не только политологи, даже политические философы продолжают спорить по сей день…

Одним словом, тут не все понятно и очевидно – темных, спорных моментов предостаточно. Но главным, пожалуй, является то, что население этих трех стран несмотря ни на что хочет, чтобы их страны стали членами ЕС. Грузины даже праздновали становление Грузии кандидатом в члены ЕС – они считают себя уже европейцами, почти хором заявляют, что Россия для них уже прошлое! Насколько искренен ЕС в отношении этих народов – это уже тема другого разговора. Но когда мы писали эти строки Брюссель еще не определился: выделить ли Украине военную помощь в размере 60 миллиардов долларов или нет?

Плюс, с каждым годом попытки США и Европы поддерживать украинцев встречаются с определенными трудностями. Следующий год же вообще станет годом выборов. Еще неясно, поддерживает ли простой американец-избиратель свое правительство в таком сложном вопросе, как украинский? Пока из социологических опросов известно, что 56 процентов респондентов не поддерживают Джо Байдена, что означает, что шансы Дональда Трампа заметно увеличиваются. А его повторное возвращение к власти может привести к весьма кардинальным переменам не только в плоскости НАТО, но и ЕС…