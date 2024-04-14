У человечества есть несколько десятилетий для перехода к устойчивой энергетике. Об этом заявил американский миллиардер, предприниматель Илон Маск в социальности сети X.

Маск отреагировал на слова секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стилла, заявившего о том, что у человечества есть лишь пару лет для принятия мер по предотвращению серьезных последствий глобального потепления, передает gazeta.ru.

«Это неправда. Человечество должно перейти к устойчивой энергетике как можно быстрее, но на это у нас есть как минимум несколько десятилетий», — ответил Маск.

Илон Маск является владельцем компании SpaceX, целью которой является освоение космоса. Недавно предприниматель провел большую презентацию, на которой поделился примерным планом колонизации Марса. По словам миллиардера, базой для этого послужит гигантская ракета Starship 3. Она оборудована двигателем Raptor нового поколения, благодаря которому ракета сможет нести на борту до 200 тонн груза.